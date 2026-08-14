Keuken Kampioen Divisie’de Mats Seuntjens için yürek burkan anma

Rat Verlegh Stadı, cuma akşamı duygu dolu anlara sahne oldu. NAC Breda, Keuken Kampioen Divisie’de VVV-Venlo’ya 0-2 yenildi ancak özellikle Bob Maaskant için düzenlenen etkileyici anma ve Mats Seuntjens ile sevgilisi Elba’ya yönelik yürek burkan saygı duruşu derin iz bıraktı. Başka bir maçta ise Jean-Paul N'Djoli, Heracles Almelo formasıyla yine yıldızlaştı: flaş transfer, FC Den Bosch karşısında 3-2 kazanılan maçta iki gol attı ve iki hafta sonunda dört golle Keuken Kampioen Divisie’nin tek gol kralı oldu.

NAC Breda - VVV Venlo 0-2

Rat Verlegh Stadı’ndaki ilk iç saha maçı öncesinde, hayatını kaybeden eski NAC teknik direktörü Bob Maaskant için bir dakikalık saygı duruşuyla etkileyici bir anma gerçekleştirildi.

Edhy Zuliani, henüz 4. dakikada kenardan içeri kat edip topu uzak köşeye ağlara göndererek skoru açtı. Devre arasından kısa süre sonra VVV’nin orta sahası bir kez daha sahneye çıktı. Lars de Blok soldan ceza sahasına girip ortasını yaptı, Zuliani de yakın mesafeden kolay bir vuruşla skoru 0-2’ye getirdi.

Maçın ardından NAC taraftarından, kısa süre önce yeni doğan kızlarını kaybeden Mats Seuntjens ve sevgilisi Elba için yürek burkan bir saygı duruşu geldi. Taraftarlar, üzerinde "Cennet artık bir yıldız daha zengin." yazan bir pankart açarken, çifte dakikalar boyunca sevgi dolu tezahüratlarda bulundu.

Heracles Almelo - FC Den Bosch 3-2

FC Den Bosch maça iyi başladı ancak Heracles zamanla inisiyatifi ele aldı ve Jean-Paul N'Djoli’nin devre bitmeden hemen önce 1-0’ı kaydettiğini gördü. Kaleci Pepijn van de Merbel, yaptığı çeşitli kurtarışlar ve direkten gelen yardımla takımını uzun süre ayakta tuttu. İkinci yarının ardından kısa süre sonra Sebastian Karlsson Grach, oyuna sonradan giren Sheddy Barglan’ın asistinde 62. dakikada eşitliği sağladı.

N'Djoli, 12 dakika sonra hafifçe yön değiştiren bir ortayı kafayla tamamlayarak Heracles’i yeniden öne geçirdi. Karlsson Grach, maçın son bölümünde 2-2’yle FC Den Bosch’a bir puanı getirecek gibi görünüyordu ancak Heracles yalnızca bir dakika sonra yeniden vurdu. Tristan van Gilst, 89. dakikada Den Bosch ekibinin talihsiz bir pozisyonundan yararlanarak Almelo temsilcisine 3-2’lik galibiyeti getirdi.





RKC Waalwijk - FC Dordrecht 2-2

Konuk ekip, Dario Sits ile erken öne geçti. Devre arasından kısa süre sonra ise Keyan Varela’nın şutunda kaleci Calvin Raatsie topu ellerinin arasından kaçırınca eşitlik geldi. Nicolás Rossi, 73. dakikada FC Dordrecht’i yeniden öne geçirdi; onun vuruşu oyuna sonradan giren Sven van der Plas’a çarparak yön değiştirdi. RKC daha sonra son bölümde baskıyı artırdı ancak uzun süre beraberliği yakalayamayacak gibi göründü. Uzatma dakikalarının ilk dakikasında ise ilk maçına çıkan Haye van Gemert 2-2’yi ağlara gönderdi.

FC Eindhoven - MVV Maastricht 2-3

FC Eindhoven, 15 dakika dolmadan Milan Hofland’ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Stan van Dessel, devre bitmeden hemen önce penaltıdan eşitliği sağladı. İkinci yarının hemen başında Mika de Jonge, Guus Beaumont’un ortasını ağlara yollayarak skoru 2-1 yaptı. MVV mağlubiyete gidiyor gibi görünse de 90 ve 90+3. dakikalarda bulduğu gollerle maçı tamamen çevirdi. Limburg ekibinin gollerini Olivier Dumont ve Jaël Pawirodihardjo attı: 2-3.

Almere City FC - Jong PSV 3-1

Almere City, PSV’nin genç takımıyla oynadığı maça fazlasıyla iyi başladı: Flevoland ekibi, 2. dakikada Byron Burgering ile öne geçti. Ancak bu pozisyonda Jong PSV kalecisi Khadim Ngom da hatasız değildi.

Ancak 1-0 uzun süre tabelada kalmadı, çünkü Eindhoven ekibi Fabio Kluit ile kısa süre içinde yeniden eşitliği buldu: 1-1. Genç takım saha üstünlüğünü elinde tuttu ve daha fazla fırsat yarattı, ancak yeniden öne geçen taraf Almere City oldu. Bu kez asisti yapan Burgering, golü atan ise Emmanuel Poku oldu: 2-1. Uzatma dakikalarında Ferdy Druijf, isabetli kafa vuruşuyla heyecanlı geçen son bölüme noktayı koydu: 3-1.

Roda JC Kerkrade - Helmond Sport 2-1

Roda JC için Helmond Sport karşısında alınan galibiyet, yeni sezonun ilk galibiyeti anlamına geldi. Ancak yarım saatlik bölümün ardından tablo böyle görünmüyordu, çünkü Helmond ekibi Parkstad Limburg Stadı’nda Koen Jansen’in kendi kalesine attığı golle öne geçti: 0-1.

Ev sahibi ekip, kalesinde gördüğü golden beş dakika sonra dengeyi sağladı. Mitchel Paulissen’in kullandığı korneri Marco Tol kafayla ağlara gönderdi: 1-1. İkinci yarının başlarında Lucas Beerten maçın skorunu belirledi. Arka direkte bir korneri tamamladı: 2-1.







