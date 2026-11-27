Barcelona'da geçen bir haftalık endişe ve bekleyişin ardından, herkesin beklediği isim yeniden sahnenin merkezine döndü. Genç Mısırlı forvet Hamza Abdelkarim sağlığına kavuşarak antrenmanlara geri döndü ve Terrassa karşısındaki kritik maçta Barcelona Atlètic'e liderlik etmeye tamamen hazır olduğunu gösterdi.

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İspanyol gazetesi "Sport" tarafından aktarıldığına göre, Hamza'nın dönüşü sıradan bir zamanda gerçekleşmedi. Oyuncunun teknik ekibin planlarını etkileyen iki önemli maçı kaçırdığı bir dönemin ardından gelen bu dönüş, B takımının dengesini yeniden bulmak ve yükselme yolundaki yürüyüşünü sürdürmek için tüm silahlarına ihtiyaç duyduğu bir ana denk geldi.

Hamza, planlandığı gibi B takımının Espanyol'a karşı oynadığı derbide forma giymedi, pazar günü Villarreal ile oynanan maçta da A takımı için hazır değildi. Gazetenin daha önce de doğruladığı üzere, kas ağrıları her iki kadroda da yer almasına engel oldu.

Mısırlı milli forvet geçen cumartesi hafif bir rahatsızlık hissetti. Bunun üzerine kulüp, olası bir fiziksel sorunun büyümesi riskini önlemek için onu hemen dinlendirme kararı aldı. Oyuncunun bu haftanın tamamını doğru şekilde toparlanmak için değerlendirmesi, kararın isabetli olduğunu gösterdi.

Teknik direktör Belletti, Dani Jarque Antrenman Tesisi'nde oynanan ve ironik biçimde golsüz beraberlikle sonuçlanan maçta ona güvenemedi. B takımı bu karşılaşmada kale önünde son dokunuştan yoksundu ve bu, Hamza'nın ustalıkla yaptığı bir şey.

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En önemli işaret cuma günü geldi: Hamza, Belletti'nin gözetiminde normal şekilde antrenmana çıktı. Bu da yokluk döneminin sona erdiğini ve oyuncunun Terrassa karşısında forma giymeye hazır olduğunu doğruladı.

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Abdelkarim, A takımının hesaplarında kilit bir oyuncu olarak görülüyor. Ancak son haftalarda öncelik, yokluğunun olumsuz etkilerini yaşamaması, tam formuna kavuşması ve Barcelona Atlètic'in yükselme hedefine katkı sağlaması için ona daha fazla süre vermek ve B takımında öne çıkan bir rol kazandırmak oldu.

Bu çerçevede oyuncu, Jistao o maçta A takımı kadrosunda yer almasına rağmen Şampiyonlar Ligi karşılaşması için Bakü'ye de gitmedi. Bu durum, kulübün planının net olduğunu gösteriyor: Hamza, önümüzdeki dönemde B takımının hücum lideri olacak.

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Gazete, Hamza'nın antrenmanlarda yer almasının, Johan Cruyff Stadı'nda oynanacak cumartesi günkü Terrassa maçında forma giyebileceği anlamına geldiğini belirtiyor. Bu maç, son iki karşılaşmayı kaçırmasının ardından formunu yeniden bulması ve B takımında yeniden kilit oyuncu konumuna gelmesi açısından onun için büyük önem taşıyor.

Bununla birlikte, A takımının pazar günü La Coruña'da oynayacağı maçta planlarda yer alması pratikte zor görünüyor. Barcelona cumartesi günü yola çıkacak ve bu da Abdelkarim'in iki görevi bir arada yürütmesini son derece güçleştiriyor.

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Teknik ekibin nihai kararını bekleyeceğiz, ancak geçen cuma Belletti ile antrenman yapması, bir sonraki durağının B takımı olacağına işaret ediyor.

Hamza bu sezon Barcelona Atlètic formasıyla gol atmanın tadını zaten biliyor: B takımıyla çıktığı ilk maçta Utebo'ya karşı penaltıdan gol kaydetti ve Barcelona'nın 2-1 kazandığı o karşılaşmada ilk imzasını hızla attı.