Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, geleneksel rakip Al-Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic'in "asil ekiple" olan serüveninde son noktayı koyuyor.

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Ahli, Roshn Ligi'nin ertelenen 9. hafta maçında, bu ayın 20 Kasım'ında Cidde'deki İnma Stadı'nda rakibi Nassr'ı ağırlayacak.

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesi, Ahli yönetiminin şu anda, ezeli rakibi Nassr karşısındaki beklenen klasiko maçından önce Bosic ile sözleşme ilişkisini sonlandırmak için uygun bir formül bulmaya çalıştığını belirtti.

Ancak şu andaki durum, ayrılık işlemlerinin henüz kesin olarak netleşmemesi nedeniyle, Hollandalı teknik adamın Nassr karşısındaki klasiko maçında Ahli'nin teknik direktörü olacağına işaret ediyor.

Ahli taraftarları ise, takımın şu anda yaşadığı olumsuz sonuçlar nedeniyle Hollandalı teknik adamı takımın teknik direktörü görevinden uzaklaştırmak amacıyla sosyal medya platformları üzerinden "Bosic'in ayrılığı talebimizdir" başlığıyla güçlü bir kampanya başlatmıştı.

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Bu kampanyanın şiddeti son dönemde, özellikle de Ahli'nin Suudi Roshn Ligi müsabakalarının 12. haftasında Şebab karşısında 6-1'lik ağır mağlubiyet almasının ardından arttı.

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Bosic, geçtiğimiz ağustos ayında Ahli'de teknik direktörlük koltuğuna oturmuş, bu görevi sürpriz bir şekilde Newcastle United'ı çalıştırmak üzere ayrılan Alman Matthias Jaissle'den devralmıştı.

Cidde ekibini çalıştırmaya başladığından bu yana Bosic, 18 maça çıktı; bu maçlarda 11 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken 5 kez de mağlubiyet aldı.

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Ahli, Suudi Ligi puan durumunda 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetten topladığı 21 puanla altıncı sırada yer alıyor ve zirvede oturan Hilal'in 9 puan gerisinde bulunuyor.

Öte yandan Ahli, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin Batı Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 beraberlikten topladığı ve şu ana kadar hiçbir mağlubiyet almadan elde ettiği 8 puanla altıncı sırada bulunuyor.

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İki Kutsal Mescidin Hizmetkârı Kupası'nda ise Ahli, Envar'ı 2-1 yenerek son 32 turunu geçmeyi başardı ve son 16 turunda önümüzdeki 11 Ocak Pazartesi günü Medine'deki Prens Muhammed bin Abdülaziz Stadı'nda Ula ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Ahli ayrıca Kuveyt'te düzenlenecek Suudi Süper Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanıyor; önümüzdeki 20 Aralık'ta Kadisiye ile karşılaşacak ve tur atlaması halinde final turunda, aynı ayın 23'ünde Nassr ile Hulud maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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Hatırlanacağı üzere Ahli, Nassr maçı hazırlıklarına önceki gün Çarşamba, mevcut uluslararası ara döneminde milli takımlarıyla yer alan ve başlarında Suudi ikili Firas Al-Buraikan ile Ziyad Al-Juhani'nin bulunduğu 5 oyuncunun yokluğunda başladı.

Kadroda ayrıca Portekizli kanat oyuncusu Francisco Trincao, Türk savunmacı Merih Demiral ve Fransız orta saha oyuncusu Valentin Atangana da yer aldı.