Bayern Münih, Real Madrid'in yıldızı Trent Alexander-Arnold'u kadrosuna katmak için harekete geçme konusundaki nihai kararını verdi.

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Haberi veren TEAMtalk, Bayern Münih'in 2025 yazında Real Madrid'e katılan Arnold'u transfer etme fikrini rafa kaldırdığını aktardı.

İngiliz milli futbolcu Alexander-Arnold'un adı, İspanyol devinde şu ana kadar beklentileri karşılayamamasının ardından Real Madrid'den ayrılma ihtimaliyle güçlü şekilde anılıyor.

Real Madrid'de sınırlı bir rol üstlenen Arnold'un Liverpool'a dönme ihtimali gündeme gelse de raporlar, oyuncunun Anfield'a yeniden transferinin gerçekleşme şansının oldukça düşük olduğuna işaret ediyor.

Bunun yerine Trent Alexander-Arnold'un rotası Bayern Münih olabilirdi ancak son günlerde yayımlanan bir rapor, Alman kulübünün oyuncuyu kadrosuna katmaya büyük ilgi göstermediğini ortaya koydu.

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Alman gazeteci Christian Falk, Bayern Münih'in yakın gelecekte Alexander-Arnold'u transfer etmekle ilgilenmediğini doğruladı.

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Falk, Trent Alexander-Arnold'un Bayern Münih için tipik bir sağ bek olmadığını, ayrıca yaşının ve Real Madrid'deki performansının transferin gerçekleşmesini uzak bir ihtimal haline getirdiğini belirtti.

Falk, CF Bayern Insider'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bayern Münih, Real Madrid'in sağ beki Trent Alexander-Arnold'u transfer etmekle ilgilenmiyor."

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Falk şöyle devam etti: "Bayern Münih bu mevki için bir oyuncu arıyor ve Givairo Read gibi oyuncular kesinlikle hâlâ kulübün ilgi alanında. Sadece Read'in özelliklerine bakarak bile kulübün Trent Alexander-Arnold gibi bir oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünmediğini anlayabilirsiniz."

Falk ekledi: "Ayrıca teknik direktör Vincent Kompany'nin İngiliz oyuncunun özelliklerine bakacağından emin değilim, çünkü o Bayern Münih için tipik bir sağ bek değil."

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Falk açıklamasını şöyle sürdürdü: "Üstelik Arnold artık futbolun en genç oyuncularından biri değil. Açık konuşmak gerekirse, 28 yaşındaki oyuncu Real Madrid'de kendini kanıtlayamadı. Başka bir ülkede profesyonel kariyer deneyimi yaşayan İngiliz oyunculara büyük saygı göstermek gerekir ama Birleşik Krallık'tan ayrıldıktan sonra her İngiliz oyuncu başarılı olamıyor."

Falk şunun altını çizdi: "Ayrıca her İngiliz oyuncu Harry Kane değil. Bu nedenle Trent Alexander-Arnold'un önümüzdeki yaz Bayern için ciddi bir seçenek olacağını düşünmüyorum."