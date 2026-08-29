Atletico Madrid, Arjantinli forvet Julian Alvarez'in geleceğini netleştirmesi için son bir tarih belirledi. Bu arada Arsenal ve Manchester City de oyuncuyu kadrosuna katmakla ilgileniyor.

Raporlara göre, İspanyol başkent kulübü sürpriz bir şekilde Arjantinli milli oyuncuyu önümüzdeki salı günü transfer piyasası kapanmadan önce satmaya açık; ancak bunun için 128 milyon sterlin tutarında bir bedel alma şartını koşuyor.

Alınan bilgilere göre, Arsenal 2022 Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun peşinde ısrarlı bir şekilde koşuyor.

Son günlerde ortaya çıkan raporlar, Manchester City'nin Arjantinli forveti yeniden kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğünü ortaya koydu.

Alvarez, bu hafta dört gün boyunca takım arkadaşlarıyla yaptığı antrenmanlara katılmadı; Emirates Stadyumu'na transfer konusunda ise bir kararsızlık hâli hâkim.

"Sky Sports" ağının aktardığına göre, öfkeli Atletico Madrid yetkilileri 26 yaşındaki oyuncuya geleceğini netleştirmesi için pazar gününe kadar süre tanıdı.

Alvarez geçtiğimiz haziran ayında Wanda Metropolitano'dan ayrılmaya kararlı görünüyor ve şunları söylüyordu: "Atletico'da konuşmam gereken kişilerle konuştum ve herkes için en iyi şey ayrılmak. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Bu konuyu konuşmak için doğru zaman değil, ama bunu saklayamam da. Dürüst bir insan olmaya çalışıyorum."

Alvarez'in bu akşam Sevilla ile karşılaşmak üzere Atletico Madrid'in Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'na yapacağı seyahatte yer almayacağı bildirildi.

Alvarez ile yapılması olası anlaşma, olası transferin detaylarına girmeyi reddeden Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta için büyük bir hamle olacak.

Arteta şunları söyledi: "Mesele çok basit. Ne okursanız okuyun, bir sorunuz varsa gelip kapımı çalın, doğru mu değil mi size söylerim. Çünkü herhangi bir mevkideki herhangi bir oyuncu, yazılan her şeyi okusaydı, son üç ay içinde kadromuza katmak istediğimiz tüm oyuncuları içeren bir listeyi duvarlara asabilirdik ve bunun için tüm binaya ihtiyacımız olurdu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Pek çok spekülasyon olduğunu biliyorlar. Bu yüzden herhangi bir anda onlar hakkındaki düşüncemiz konusunda şüpheye düşerlerse ve yeni bir oyuncu katacaksak bunu onlara hemen söylerim; onların mevkisine bir oyuncu katacaksak da genellikle bunu onlara söylerim. Onlara şöyle derim: Planlar bunlar, sebepler de bunlar."

Şöyle bitirdi: "Size hâlâ inanıyoruz, ama rekabet artacak. Bu şekilde ele almayı tercih ediyorum."



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