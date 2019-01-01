Kerem Demirbay: Klopp, 2013'te beni A takıma istedi
Yaz transfer sezonunda Hoffenheim'dan Bayer Leverkusen'e transfer olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, takımının resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.
Alman futbolcu, 2013 yılında Borussia Dortmund'un B takımındayken profesyonel sözleşme görüşmeleri yaptığını; ancak teklifi geri çevirdiğini ifade etti: "Borussia Dortmund'dan 3 yıllık bir sözleşme teklif edildi. O dönem takımın başında Jürgen Klopp vardı. Bir gün Klopp beni odasına çağırdı ve sohbet ettik. 'Hadi ama, seni takımda görmek istiyoruz' dedi. Bugünkü aklım olsa muhtemelen kalır ve savaşırdım. Ama o zamanlar büyük bir rekabetle yüzleşmeye henüz hazır değildim."
Dortmund altyapısında oynadıktan sonra U19 ve B takımı formalarını giyen Demirbay, A takıma çıkma şansını reddederek 2013'te Hamburg'a transfer olmuştu. Orada geçirdiği iki yılda yalnızca 3 maçta görev alabilen Demirbay, "O 2 yılda, ne yapabileceğimi bildiğim halde güvenlerini asla kazanamadım. Ben kendime hiçbir zaman 'Formayı asla alamayacaksın' gibi telkinlerde bulunmadım. Kendimi hiç sorgulamadım. Fakat Hamburg benim için hiç kolay olmadı; çünkü Bundesliga'da neler yapabileceğimi gösterme şansını hiç bulamadım" ifadelerini kullandı.
Dortmund alyapısından sonra Wattenscheider'ın U17 takımında oynayan Demirbay, çok özel bir koşulla takımda kaldığını söyledi: "Wattenscheider yetkililerine, bana bisiklet alırlarsa onlarla sözleşme imzalayacağımı söyledim. Böylece Gelsenkirchen-Buer'den idmana gitmek için 12.3 kilometre bisiklet sürebildim."