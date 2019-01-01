Kerem Demirbay: Klopp, 2013'te beni A takıma istedi

Bayer Leverkusen'in 26 yaşındaki futbolcusu Kerem Demirbay, 2013 yılında Borussia Dortmund'un teklifini geri çevirdiğini açıkladı.

Yaz transfer sezonunda 'dan 'e transfer olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, takımının resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Alman futbolcu, 2013 yılında 'un B takımındayken profesyonel sözleşme görüşmeleri yaptığını; ancak teklifi geri çevirdiğini ifade etti: "Borussia Dortmund'dan 3 yıllık bir sözleşme teklif edildi. O dönem takımın başında Jürgen Klopp vardı. Bir gün Klopp beni odasına çağırdı ve sohbet ettik. 'Hadi ama, seni takımda görmek istiyoruz' dedi. Bugünkü aklım olsa muhtemelen kalır ve savaşırdım. Ama o zamanlar büyük bir rekabetle yüzleşmeye henüz hazır değildim."

Dortmund altyapısında oynadıktan sonra U19 ve B takımı formalarını giyen Demirbay, A takıma çıkma şansını reddederek 2013'te Hamburg'a transfer olmuştu. Orada geçirdiği iki yılda yalnızca 3 maçta görev alabilen Demirbay, "O 2 yılda, ne yapabileceğimi bildiğim halde güvenlerini asla kazanamadım. Ben kendime hiçbir zaman 'Formayı asla alamayacaksın' gibi telkinlerde bulunmadım. Kendimi hiç sorgulamadım. Fakat Hamburg benim için hiç kolay olmadı; çünkü 'da neler yapabileceğimi gösterme şansını hiç bulamadım" ifadelerini kullandı.

Dortmund alyapısından sonra Wattenscheider'ın U17 takımında oynayan Demirbay, çok özel bir koşulla takımda kaldığını söyledi: "Wattenscheider yetkililerine, bana bisiklet alırlarsa onlarla sözleşme imzalayacağımı söyledim. Böylece Gelsenkirchen-Buer'den idmana gitmek için 12.3 kilometre bisiklet sürebildim."