Kerem Aktürkoğlu yine boş geçmedi: Benfica'dan Estrela'ya 7 gol

Portekiz Kupası'nda Benfica, sahasında Estrela Amadora'yı 7-0 mağlup ederken Kerem Aktürkoğlu bu maçı da boş geçmedi.

Kerem Aktürkoğlu'na 13 dakika yetti

Benfica rakibini bozguna uğrattı

Yedi gollü galibiyet

NE OLDU? Portekiz Kupası'nda Benfica evinde konuk ettiği Estrela Amadora'yı 7-0 mağlup ederken Kerem Aktürkoğlu yine skora katkı yapmaktan geri kalmadı. Benfica rakibini sahada bozguna uğrattı, Kerem golünü attı.

BÜYÜK RESİM: Karşılaşmada Angel Di Maria, ilk 18 dakikada yaptığı hat-trick ile geceye damga vurdu. Kerem Aktürkoğlu ise yedek başladığı maçta 46. dakikada oyuna dahil oldu. Kerem sahaya çıktıktan 13 dakika sonra 59. dakikada takımının 4. golüne imza attı. Öte yandan 65. dakikada da Orkun Kökçü, Aursnes'in yerine oyuna girdi.

DAHA FAZLASI: 81. dakikada Amdouni ve 86. ile 90. dakikalarda Cabral'ın attığı gollerle Benfica sahadan 7-0'lık üstünlükle ayrıldı. Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 12 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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SIRADA NE VAR? Benfica, Portekiz Ligi'nde bir sonraki maçını 1 Aralık'ta Arouca deplasmanında oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 27 Kasım'da Monaco deplasmanına çıkacaklar.