Kerem Aktürkoğlu transfer planını açıkladı: "Orada oynamayı çok istiyorum!"

Galatasaray Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu aklındaki transfer planlarını anlattı.

Kerem Aktürkoğlu, hayallerini anlattı

Galatasaray'da performansıyla etkiliyor

Takım içindeki arkadaşlığın güçlü olduğunu söyledi

NE OLDU? Bu sezon Galatasaray ile birlikte Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Kerem Aktürkoğlu, 45 kez terlettiği sarı-kırmızılı formayla 14 gol, 7 asiste imza attı. 25 yaşındaki oyuncu gelecek hedeflerinden bahsetti.

NE SÖYLENDİ? Galatasaray Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu hayallerinin arasında Avrupa'da forma giymek olduğunu söyledi: "Hayallerim çok daha fazla, Avrupa'da futbol oynamayı çok istiyorum. Bu seneyi Galatasaray'da daha fazla başarıyla ve kupayla bitirip ilerleyen süreçlerde neler olabileceğini yaşayıp göreceğiz"

BÜYÜK RESİM: Ayrıca Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın başarısını takım içindeki güçlü arkadaşlıklara bağladı: "Sadece yerliler değil, yabancılar da birbirine çok yakın. Antrenmana gittiğimizde herkes birbiriyle takılıyor, şakalaşıyor. Takım sporlarında bu çok önemlidir, bizim de takımımızda arkadaşlık çok üst seviyede"

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SIRADA NE VAR? Milli arada Türkiye'nin Macaristan ile oynayacağı hazırlık maçı ve Avusturya ile 26 Mart'ta oynayacağı karşılaşmanın ardından Galatasaray, 3 Nisan'da Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.