Benfica'da forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu bir dönem düşüş yaşasa da son dönemde eski performansına geri döndü.

Farense maçında 2 gol, 1 asistle oynayan Aktürkoğlu, 4-1'lik Porto galibiyetinde de büyük bir rol oynadı. Bu karşılaşmada Aktürkoğlu da etkili oyununu 1 asistle taçlandırdı.

Arsenal gözlemcileri Kerem Aktürkoğlu'ndan etkilendi

Fanatil'in haberine göre maça özellikle Porto'da kiralık olarak forma giyen futbolcuları Fabio Vieira'yı izlemeye gelen Arsenal gözlemcileri, Kerem Aktürkoğlu'ndan da etkilendi.

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TBR Football'da yer alan habere göre ise Arsenal, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduğundan bu yana Kerem Aktürkoğlu'nu takip ediyor.

Portekiz'de iyi bir sezon geçiren milli futbolcunun son haftalardaki form grafiğinden sonra İngiliz devinin ilgisini iyice kendine çekmeyi başardığı belirtildi.

Arda Güler de listede

Öte yandan Arsenal'ın radarında tek oyuncu Kerem Aktürkoğlu değil.

İddialara göre Arteta, sistemine uyum sağlayacağından emin olduğu Arda Güler'i de istiyor. Bu transfer için Arsenal'in 30 milyon euro teklif götüreceği gelen iddialar arasında.