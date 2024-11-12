Kerem Aktürkoğlu, Porto savunmasını böyle perişan etti

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, Porto karşılaşmasında taraftarına unutulmaz bir an yaşattı.

Portekiz devi Benfica, Portekiz Premier Lig'in 11. haftasında oynanan derbi karşılaşmasında pazar gecesi Porto'yu konuk etti.

Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği kırmızı-beyazlı takım, dev karşılaşmayı 4-1 gibi farklı skorla kazanmayı başardı.

Bir maç eksiği bulunan Benfica, bu galibiyetle birlikte puanını 25'e yükseltti.

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Kırmızı-beyazlılar, Porto ile aradaki farkı böylece ikiye indirdi. Tüm maçlarını kazanan lider Sporting CP'nin ise 33 puanı var.

Kerem Aktürkoğlu resitali

Benfica-Porto maçında milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da ilk 11'de yer aldı.

Galatasaray'ın eski kanat oyuncusu, 75. dakikada yerini Beste'ye bırakarak oyundan çıktı.

Attığı çalım sosyal medyada gündem oldu

Ayrıca Kerem Aktürkoğlu, Porto karşılaşmasında attığı bir çalımla maça damga vurdu.

32. dakikada sol kanatta topla buluşan millî futbolcu, dört Porto oyuncusu arasından çıkarak taraftarlara müthiş bir sekans izletti.

Söz konusu çalımın videosu, sosyal medyada viral haline geldi.

İşte o anlar: