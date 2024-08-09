Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı ortaya çıktı

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Kerem Aktürkoğlu'nun Spartak Moskova'dan istediği rakam ortaya çıktı.

Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için paketini açıkladı

Galatasaray teklifi kabul etti

Kerem Aktürkoğlu'nun maaş pazarlığı sürüyor

NE OLDU? Spartak Moskova, Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için teklifte bulundu. Milliyet'te yer alan habere göre Sarı-kırmızılılar, iki oyuncu için Rus ekibinin yaptığı 20+2 milyon euroluk teklifi kabul etti.

BÜYÜK RESİM: Kerem ile Köhn ise Spartak Moskova ile henüz anlaşma sağlayamadı. Kerem Aktürkoğlu'nun 2.2 milyon euro'yu az bularak 3.5 milyon euro istediği söylenirken oyuncunun Rus ekibiyle maaş konusundaki pazarlığı sürüyor.

Derrick Köhn ise Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Spartak Moskova'ya imza atmaya endişeli yaklaşıyor.

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NE SÖYLENDİ? Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş maçının ardından yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu ile tartıştığı iddia edilmişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında Kerem Aktürkoğlu ile ilgili iddiaya şu yanıtı verdi:

"Kerem Aktürkoğlu bizim milli oyuncumuz. Nabzın çok yüksek olduğu dönemde soyunma odasındaki ufak tefek şeyleri ortaya koymak Galatasaray'ı yıpratmanın dışında bir anlam ifade etmiyor. Kerem bizim evladımız, zaman zaman aile içinde de olmaması gereken şeyler olur. Bunlar kirli yapıların olayları misli misli büyütmek suretiyle yazdıkları senaryolar"