Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'de lakabı belli oldu

Galatasaray'dan Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de lakabını şimdiden aldı.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu

Portekiz basını ne söyledi?

Kerem taraftara söz verdi

NE OLDU? Galatasaray, 12 milyon euro bonservis ve sonraki satış karından yüzde 10 pay ile Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya gönderdi. Portekiz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında manşetleri süsledi.

NE SÖYLENDİ? Record Gazetesi'nin, Kerem'in soyadını öne çıkarıp "Türko" bölümünü vurgulaması dikkat çekti. 25 yaşındaki oyuncu Portekiz'deki lakabını şimdiden aldı.

BÜYÜK RESİM: Kerem Aktürkoğlu kulüp kanalında şunları söyledi: "Taraftarlara sonuna kadar savaşacağımın sözünü verebilirim. Sahada her zaman yüzde 100'ünü vereceğini aktaran milli futbolcu, "Takım arkadaşlarıma her zaman yardımcı olacağım."

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Gol sevinçlerinde kendisiyle özdeşleşen Harry Potter büyüsüne de değinen Kerem Aktürkoğlu şunları söyledi: "Rakiplere expelliarmus [Harry Potter'da rakipleri silahsız bırakmak] büyüsü yapmak istiyorum. Hedefim bu ve rakiplerime bunu yapmayı umuyorum."

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan'ın ardından Galatasaray'ın en yüksek bedelli yerli transfer satışı olarak kayıtlara geçti.