Kerem Aktürkoğlu'nun golü, Portekiz'de gündem oldu: "Umut oldu"

Kerem Aktürkoğlu, Benfica maçı kaybederken kaydettiği golle Portekiz'de gündem oldu.v

Benfica yenildi

Kerem Aktürkoğlu manşet oldu

Tek bir detaya vurgu yaptılar

NE OLDU? Feyenoord'a 3-1 mağlup olan Benfica'da Kerem Aktürkoğlu takımı kaybetmesine rağmen yine sahnedeydi. Skorun henüz 2-0 olduğu dakikalarda Kerem attığı golle Benfica'nın maça tutunmasını sağladı.

Benfica’da maça ilk 11’de başlayan diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü 72’nci dakikada yerini Renato Sanchez’e bıraktı. Bu mağlubiyet ile Şampiyonlar Ligi’nde ilk mağlubiyetini yaşayan Portekiz ekibi Benfica 6 puanda kaldı. Feyenoord ise bu galibiyet ile 6 puana yükseldi.

NE SÖYLENDİ? Benfica'nın mağlubiyetine rağmen Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği gol, Portekiz'de manşet oldu. Portekiz'den A Bola'da yer alan haberde Kerem Aktürkoğlu'nun gol videosu paylaşıldı ve "Benfica'ya umut verdi" ifadeleri kullanıldı.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı üçüncü Şampiyonlar Ligi maçında üçüncü golünü kaydetti. Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 6 maça çıktı ve bu maçlarda 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

SIRADA NE VAR? Benfica bir sonraki maçını 27 Ekim'de Rio Ave'ye karşı oynayacak. Ardından 30 Ekim'de Santa Clara maçına çıkacaklar.