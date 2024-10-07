Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra Benfica, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor!

Benfica, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu aldıktan sonra gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti.

Portekiz Premier Lig devi Benfica, transferde rotasını bir kez daha Türkiye'ye çevirmiş durumda.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna dahil eden Benfica'nın transferde bu kez gündemine Fenerbahçe'nin oyuncusunu aldığı kaydedildi.

Benfica'nın Fenerbahçe forması giyen tecrübeli futbolcuyu renklerine bağlamak istediği belirtildi.

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Orta sahaya takviye

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'nin milli futbolcunun transferinde istekli olduğu vurgulandı.

Portekiz basınından Correiro da Manha'nın haberine göre; Benfica'nın ara transfer döneminde orta saha kurgusuna takviye yapmayı planladığı aktarıldı.

İsmail Yüksek bombası

Benfica'nın transferdeki hedefinin Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek olduğu kaydedildi.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ve teknik heyetin, İsmail Yüksek'in transferini milli futbolcunun nitelikleri nedeniyle istediği vurgulandı.

Benfica'nın orta saha kurgusunda Florentino Luis'in özelliklerinde başka bir ismin olmadığı aktarıldı.

Benfica'nın Bruno Lage'nin transfer talebini karşılamak istediği öğrenildi. Benfica'nın bu transfere 10 milyon euroluk bütçe ayırdığı kaydedildi.