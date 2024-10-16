Kerem Aktürkoğlu'ndan katliama tepki: "Artık yeter!"

Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Filistin katliamına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'de yaşanan insanlık dramına bir kez daha dikkati çekti.

Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!" ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu sözlerine şu ifadelerle devam etti:

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"Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum. Ama duyduklarım sadece onlar değil... Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam. Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde... İsrail ile Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse var mı? Böyle bir dehşet karşısında her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün? Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!"