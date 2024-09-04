Kerem Aktürkoğlu'ndan Fatih Terim'e: "Size minnettarım"

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu eski teknik direktörü Fatih Terim'in doğum gününü özel sözlerle kutladı.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu

Eski teknik direktörü Fatih Terim'i unutmadı

Doğum gününü özel sözlerle kutladı

NE OLDU? Galatasaray, 12 milyon euro bonservis ve sonraki satış karından yüzde 10 pay ile Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya gönderdi. Portekiz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan eski teknik direktörü Fatih Terim'i unutmadı.

NE SÖYLENDİ? Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim'in doğum gününü sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla kutladı: "Birlikte çalıştığım her teknik direktörün üzerimde çok emeği var. Ama koşulsuz sevgisini ve hep daha iyi olmam için desteğini hissettiren yegane hocam, Kerem Aktürkoğlu'nun "Galatasaraylı Kerem" olmasında emeğinize, katkınıza minnettarım. Doğum gününüz kutlu olsun. Size Allah'tan ailenizle sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür diliyorum. Sizi çok seven öğrenciniz Kerem."

DAHA FAZLASI: Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın kulüp kanalında ise taraftarlara şunları söyledi: "Taraftarlara sonuna kadar savaşacağımın sözünü verebilirim. Sahada her zaman yüzde 100'ünü vereceğini aktaran milli futbolcu, "Takım arkadaşlarıma her zaman yardımcı olacağım."

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan'ın ardından Galatasaray'ın en yüksek bedelli yerli transfer satışı olarak kayıtlara geçti.