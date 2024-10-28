Kerem Aktürkoğlu'na Portekiz'de artık 'Pele' diyecekler

Benfica'nın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, dün akşam hat-trick yaptığı maçın ardından Portekiz'de 'Pele' ilan edildi.

Portekiz Premier Lig'in 9. haftasında Benfica, dün gece Rio Ave'yi konuk etti. Kırmızı-beyazlı takım rakibini 4-0 mağlup ederek puanını 19'a yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu.

Kerem Aktürkoğlu resitali

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, dün akşamki maça damga vurdu. Yıldız futbolcu, henüz ilk yarıda hat-trick yaparak geceye damga vurdu. Benfica'nın maçtaki diğer iki golünü ise Schjelderup ve Amdouni kaydetti.

Portekiz basınından büyük övgü

Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yapması, Portekiz basınını da ayağa kaldırdı. Fanatik'in derlediği habere göre O Jogo gazetesi, "Kerem Aktürkoğlu gollerine Rio Ave karşısında da devam etti. Da Luz'da hat-trick yapan 'Öldürücü Türk'ün saha içinde bir çok yardımcısı vardı" ifadelerini kullandı.

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'Hat-trickoğlu'nu çağırın'

A Bola ise şu ifadeleri kullandı:

"Kerem'in sihri mi? Hat-trickğlu'nu çağırın! Türk kanat oyuncusu parlamaya devam ediyor. Türk oyuncu Estádio da Luz'u gerçekten büyüledi. Da Luz'a her ayak bastığında gol attı.

"Oyunu iyi ve hızlı bir şekilde okuyor ve bu yüzden kaleye yakın bölgelerde bu kadar çok göze çarpıyor, aradan sonra hat-trick yaptığında da bunu bir kez daha gösterdi. Şu anda yedi maçta sekiz gol attı ve bu da 61. dakikada oyundan çıktığında aldığı alkışı açıklamaya yardımcı oluyor."

Pele'nin lakabını taktılar

Öte yandan Record gazetesi de diğer Portekiz'in spor gazeteleri gibi tam sayfa Kerem Aktürkoğlu kapağı ile çıktı. Kapakta ise Kerem Aktürkoğlu için Brezilyalı efsane Pele ile özdeşleşen 'Rei' yani 'Kral' lakabına yer verildi.