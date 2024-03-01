Kerem Aktürkoğlu maçtan sonra trafikte tartışma yaşadı: "Sen milli oyuncusun!"

Galatasaray, Türkiye Kupası'na veda ederken maçın ardından Kerem Aktürkoğlu trafikte bir tartışmaya karıştı.

Kerem Aktürkoğlu trafikte tartışma yaşadı

Tartıştığı kişi, "Sen milli oyuncusun" dedi

Galatasaray kupaya veda etti

NE OLDU? Galatasaray, Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e yenilere kupaya veda etti. Maçın ardından evine dönen Kerem Aktürkoğlu trafikte bir tartışmaya karıştı. Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Kerem Aktürkoğlu'nun karıştığı tartışmanın maçla bir ilgisi yok. 25 yaşındaki oyuncu, aracı ile yolda ilerlerken trafikteki başka bir araçtaki kişilerle hadise yaşadı.

NE SÖYLENDİ? Ortaya çıkan görüntülerde Kerem Aktürkoğlu'nun arabasından indiği ve sinirlerin gerilerek sözlü tartışma yaşandığı görüldü. 25 yaşındaki oyuncunun tartıştığı kişi, 'Sen Milli Takım oyuncususun' ifadelerini kullanırken Kerem de, "Öyleyim, öyleyim" sözleriyle karşılık verdi.

BÜYÜK RESİM: Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0’lık skorla mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti.

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SIRADA NE VAR? Galatasaray bir sonraki maçını 3 Mart'ta Beşiktaş ile oynayacak. Ardından 8 Mart'ta Rizespor ile karşı karşıya gelecekler.