Kerem Aktürkoğlu için sürpriz Barcelona iddiası! Tek engel ne?

Benfica'da göz alıcı bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'nun Barcelona'ya transferinin önündeki tek engel ortaya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da harika bir sezon başlangıcı yaptı

Yasin Öztekin, Barcelona iddiasında bulunmuştu

Transferin önündeki en büyük engel ortaya çıktı

NE OLDU? 2. Lig ekiplerinden Bucaspor'da forma giyen Yasin Öztekin, Benfica'da top koşturan Kerem Aktürkoğlu için açıklamalarda bulunmuştu. Peki Kerem'in Barcelona'ya transferinin önündeki en büyük engel ne?

NE SÖYLENDİ? Yasin Öztekin açıklamasında Kerem Aktürkoğlu'nun Barcelona'ya gidebileceğini belirterek şunları söylemişti: "İçimde öyle bir his var. Oynayabilecek kapasitesi de var. Şu anda Benfica'da her maçta gol atıyor, asist yapıyor. Ben ona da 1 sene sonra transfer yapacağını söyledim. İnşallah Barcelona'da onu canlı izleriz."

BÜYÜK RESİM: Portekiz basınında, Yasin Öztekin'in bu iddiası gündeme getirildi ve Barcelona'nın Kerem Aktürkoğlu'na olası bir ilgisi durumunda transferin neden gerçekleşmeyeceği açıklandı. Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu ile yeni bir sözleşme imzalayarak serbest kalma bedelini 100 milyon euroya yükseltmesi gündemde. Portekiz basınında yer alan haberde, Benfica'nın 100 milyon euroluk serbest kalma bedeli belirlemesi durumunda Barcelona'nın bunu karşılamasının mümkün olmadığı belirtildi.

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DAHA FAZLASI: Kerem Aktürkoğlu'nun mevcut serbest kalma bedeli 60 milyon euro olarak gösterilirken milli futbolcuyu Avrupa'nın dev kulüplerinden ilgi var. 26 yaşındaki futbolcuyu kolay kolay bırakmayı düşünmeyen Benfica'nın, kısa süre içerisinde Kerem Aktürkoğlu ile serbest kalma maddesini güncellediği yeni sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla bu sezon 12 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.