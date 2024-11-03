Kerem Aktürkoğlu için çıldırdılar: Kesenin ağzı açıldı! Benfica harekete geçti

Formunu gün geçtikçe yükselten milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu için Benfica'dan hamle geldi.

Portekiz ekibi Benfica, Galatasaray'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun performansından fazlasıyla memnun ve milli yıldızımızın sözleşmesine madde eklemek için girişimlere başladı.

Forma giydiği ilk günden beri taraftarın sevgilisi olan Kerem, bu sezon neredeyse oynadığı her maçta skora etki etmeyi başardı ve Portekiz'de taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Ne söylendi?

Portekiz basınından Glorioso1904'te yer alan habere göre, Benfica, 26 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelini değiştirmeyi planlıyor.

Haberin devamı aşağıda

Benfica'nın, Kerem'in sözleşmesinde yer alan 60 milyon euro serbest kalma bedelini 100 milyon euro olarak belirlemek istediğinin altı çiziliyor.

Benfica, Galatasaray'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

PERFORMANSI

Benfica'da 9 maçta sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, takımına 8 gollük katkıda bulunurken 4 de asist yaparak performansıyla büyük alkış aldı.