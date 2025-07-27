Kerem Aktürkoğlu için Beşiktaş'ın Benfica'ya teklifi belli oldu

Orkun Kökçü transferinin ardından gündemine Kerem Aktürkoğlu'nu da alan Beşiktaş'tan Benfica'ya yapılan teklif ortaya çıktı.

Transfer dönemini verimli geçirmek isteyen Beşiktaş, kanat hattı için planlarını yapıyor. Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan ve Portekiz devinde başarılı bir yıl geçiren Kerem için Beşiktaş’ın kesenin ağzını açtığı iddia ediliyor. Sabah’ın haberine göre, Kartal, 25 milyon euro'ya kadar çıkabilecek bonuslu bir teklif sundu.

Benfica ne düşünüyor?

Benfica ise bu cazip öneriyi değerlendirme sürecine aldı. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye kararlı olan Beşiktaş, daha önce Orkun Kökçü ve David Jurasek transferlerinde de Portekiz ekibiyle masaya oturmuştu.

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Şimdi ise hedefte, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu var.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk sezonunda 53 maçta 16 gol ve 13 asistle dikkat çeken bir performans sergilemişti. Oyuncunun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve Solskjaer yönetimindeki yeni projeye olumlu yaklaştığı söyleniyor.

Beşiktaş cephesinde gözler şimdi Benfica’dan gelecek yanıtta.