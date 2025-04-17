Kerem Aktürkoğlu dünya futboluna adını yazdırdı! Zirveye oturdu

Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, istikrarıyla damga vurdu.

Sarı-Kırmızılı ekipten 12 milyon Euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, oynadığı futbol ve tutarlı görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

Performansı

Transfer olduğu andan itibaren skor olarak takımına büyük katkı veren Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede gollerine başladı. 46 maça çıkan yıldız isim 16 gol attı ve 14 asist yaptı. Aynı zamanda 3186 dakika sahada kaldı.

Kerem Aktürkoğlu ile beraber bir diğer milli yıldız Orkun Kökçü de Benfica'da forma giyiyor. İki yıldız Portekiz devinin önemli isimlerinden.

Haberin devamı aşağıda

Bu sezon Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde de oynayan Kerem Aktürkoğlu yazın ilk defa 32 takımla oynanacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da forma giyecek.

Zirveye yerleşti!

Profesyonel futbolcular için bir temsilci organizasyonu olan FIFPro, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alan takımlar arasında sezon başından 1 Nisan 2025'e kadar en çok maça çıkan oyuncuları açıkladı. Kerem Aktürkoğlu yıldız isimleri geride bırakırken 55 maçla zirveye oturdu.