Kerem Aktürkoğlu cephesinden Spartak Moskova iddialarına yanıt

Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri William D'Avila, Galatasaraylı oyuncunun Spartak Moskova'ya transfer olacağı iddialarına yanıt verdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galtasaray'dan ayrılacağı iddia edilmişti

Söylenenlere göre Spartak Moskova ile maaş pazarlığındaydı

Ancak iddialar yalanlandı

NE OLDU? Spartak Moskova'nın Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için 20+2 milyon euroluk teklif yaptığı iddia edilmişti. Kerem Aktürkoğlu'nun ise Rus ekibinin yaptığı 2.2 milyon euro'luk teklifi az bularak 3.5 milyon euro istediği ve maaş konusunda pazarlık aşamasında olduğu söylenmişti.

Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri William D'Avila, Sport-Express'e konuştu ve Spartak Moskova'ya kapıları kapattı.

NE SÖYLENDİ? William D'Avila şu net açıklamayı yaptı: "Kerem, Spartak Moskova'ya transfer olmayacak."

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2023-24 sezonunda toplam 54 maça çıkıp 3760 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu 15 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi. 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.