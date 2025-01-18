Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da Galatasaray'ı yaşatıyor

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Famalicao karşılaşmasındaki Galatasaraylı tercihi dikkat çekti.

Benfica, Famalica'yı 4-0 yendi

Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü'ye asist yaptı

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray detayıyla dikkat çekti

NE OLDU? Portekiz Süper Ligi'nde Famalicao ile karşı karşıya gelen Benfica karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Benfica'da bazı maçlarda yedek oturmaya başlayan ve son dönemlerde performansı düşen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Famalica karşılaşmasının ilk 11'inde yer aldı.

Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın 80. dakikasında Orkun Kökçü'ye yaptığı asistle bir süredir süren sessizliğini bozdu. Ancak maçta Kerem Aktürkoğlu'nun asistinden daha fazla konuşulan bir Galatasaray detayı vardı.

BÜYÜK RESİM: Kerem Aktürkoğlu'nun Orkun Kökçü ile olan gol sevincinde kameralara yansıyan tekmelikleri dikkat çekti. Tekmeliklerin üzerinde Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'da oynadığı dönemden şampiyonluk kupasıyla bir pozunun olduğu görüldü.

Haberin devamı aşağıda

Instagram

Kerem Aktürkoğlu'nun tekmeliklerinin gözüktüğü o kare kısa sürede sosyal medyada özellikle Galatasaray taraftarlarından büyük etkileşim aldı.