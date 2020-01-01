Kerem Aktürkoğlu resmen Galatasaray'da

Sarı Kırmızılılar, bonservisi elinde olan 21 yaşındaki hücum oyuncusu ile dört yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

bir süre önce prensip anlaşmasına vardığı Kerem Aktürkoğlu'nun transferini resmiyete döktü.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada genç futbolcu ile dört yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sarı kırmızılı ekibin KAP bildiriminde şu bilgilere yer verildi:

Daha fazla takım

"Profesyonel Futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 850.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 900.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sol açık ve forvet pozisyonlarında görev yapan Kerem, geçtiğimiz sezon Anagold 24Erzincanspor formasıyla çıktığı 33 maçta 20 gol attı ve takımının TFF 2. Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı.

Mustafa Cengiz: Kerem'den umutluyum

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Muhammed Kerem Aktürkoğlu'ndan umutlu olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, kadroya dahil edilen Kerem Aktürkoğlu'nu değerlendirdi.

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Kerem'in Galatasaray camiasına uzun yıllar hizmet edeceğine inandığını belirten Cengiz, "Ben sevgili Kerem'den çok umutluyum. Karakterinin de düzgün olduğuna inanıyorum. Yeteneği ile buraya geldi ve bunu başaracağına inanıyorum. bir günde kurulmadı. Azmedecek, bekleyecek, mücadele edecek, o formayı da kapacak ve inşallah tamamına erdirecek. Galatasaray'da daha büyük görevler alacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Transferleri itina ile yaptıklarını kaydeden Başkan Cengiz, "Galatasaray bir dünya markası. Transferleri elimizden geldiğince seçerek yapıyoruz. Hiçbir kulüple transfer yarışı, harcama yarışı içinde değiliz. Hem taraftarlarımızın talebini hem de kulübümüzün mali sportif ve idari kriterlerine azami dikkat göstererek, har vurup harman savurmadan, çok dikkatli seçerek yaptığımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.