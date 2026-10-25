PSV - Feyenoord (1-1) maçının galibiyet golünü atan isim tam da Lutsharel Geertruida olacak gibi görünüyordu ancak golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Maç sonrası ESPN yayınında bu pozisyon konuşuldu.

Karim El Ahmadi, "Gerçekten harika bitirdi. İkinci yarıda giderek daha sık orta sahaya geliyordu ve bu gerçekten müthiş bir goldü. Sol ayağıyla mükemmel bitirdi" dedi.

Milan van Dongen ise Geertruida'nın golü çok ölçülü biçimde kutlamaya niyetli olduğunu düşünmediğini söyledi. Perez hemen, "Neden öyle yapsın ki?" diye karşılık verdi.

Yorumcu, Feyenoord taraftarlarının Geertruida'ya yönelik tepkisini de anlamadığını belirtti. "Feyenoord'un Geertruida'yı kadrosuna katacak parası yoktu. Evet, o zaman başka seçeneklere bakmak zorundasın."

Geertruida'nın kararını tamamen anlayan Perez, "PSV'nin ise o parası vardı ve bu parayı vermeye de hazırdı. Futbol oynamak istiyorsan, bu senin tercihin" dedi.

Geertruida, Eindhoven'daki önemli maçta zaten başroldeydi. Savunma oyuncusu, Guus Til'in açılış golünde nefis bir asist yaptı.

Maçın ardından da kameralar Geertruida'ya çevrildi. Jeremiah St. Juste ile dostane bir sohbeti, bir anda kontrolden çıktı.