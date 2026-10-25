24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1085038979.jpgPro Shots
Siep Engelen
Çeviri:

Kenneth Perez, PSV-Feyenoord maçında iptal edilen golde Lutsharel Geertruida'nın sevinmesi hakkında çok net bir görüşe sahip

PSV Eindhoven - Feyenoord
PSV Eindhoven
Feyenoord
Eredivisie
L. Geertruida

PSV - Feyenoord (1-1) maçının galibiyet golünü atan isim tam da Lutsharel Geertruida olacak gibi görünüyordu ancak golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Maç sonrası ESPN yayınında bu pozisyon konuşuldu. 

Karim El Ahmadi, "Gerçekten harika bitirdi. İkinci yarıda giderek daha sık orta sahaya geliyordu ve bu gerçekten müthiş bir goldü. Sol ayağıyla mükemmel bitirdi" dedi. 

Milan van Dongen ise Geertruida'nın golü çok ölçülü biçimde kutlamaya niyetli olduğunu düşünmediğini söyledi. Perez hemen, "Neden öyle yapsın ki?" diye karşılık verdi. 

Yorumcu, Feyenoord taraftarlarının Geertruida'ya yönelik tepkisini de anlamadığını belirtti. "Feyenoord'un Geertruida'yı kadrosuna katacak parası yoktu. Evet, o zaman başka seçeneklere bakmak zorundasın." 

Geertruida'nın kararını tamamen anlayan Perez, "PSV'nin ise o parası vardı ve bu parayı vermeye de hazırdı. Futbol oynamak istiyorsan, bu senin tercihin" dedi. 

Gelecek maçlar
FEY

FEY

Eredivisie

31 Eki 2026

SIT

SIT

PSV

PSV

Eredivisie

31 Eki 2026

WII

WII

Geertruida, Eindhoven'daki önemli maçta zaten başroldeydi. Savunma oyuncusu, Guus Til'in açılış golünde nefis bir asist yaptı. 

Maçın ardından da kameralar Geertruida'ya çevrildi. Jeremiah St. Juste ile dostane bir sohbeti, bir anda kontrolden çıktı.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin