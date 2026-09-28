Kenneth Perez: “Hollanda Milli Takımı'nın o pozisyonda gerçekten bir sorunu var”

Hollanda Milli Takımı bu milli maç dönemine gayet iyi başladı, ancak Kenneth Perez yine de Hollanda'nın sorun yaşadığı bir mevki olduğunu düşünüyor: sol bek. Bunu ESPN'deki Voetbalpraat programında söyledi.

Almanya'ya (1-1) ve Sırbistan'a (1-2) karşı oynanan maçlarda Micky van de Ven, sol bekte doksan dakikanın tamamında sahada kaldı. Ancak Marciano Vink ve Perez'i gerçekten ikna edemedi.

Vink, “Ben onu sol bek olarak görmüyorum” dedi. Perez de ona katıldı. “Hayır, ben de görmüyorum. Hollanda'nın sol bekte gerçekten bir sorunu var. Daley Blind gerçekten olmaz mı?” diyen Perez, bunu gülümseyerek söyledi.

Vink, “Hato da orada oynamıştı, değil mi?” önerisinde bulundu. “Ama Chelsea'de aslında daha çok sol stoper oynuyor. Belki Mats Rots bir seçenek olabilir.”

Masadaki isimlerden Arno Vermeulen ise Van de Ven'in Sırbistan karşısında iyi işler de yaptığını gördü. “Öte yandan şöyle de bir an var: Sırbistan maçında savunmada işler ters gidiyor ve o da hızıyla, öyle bir blok müdahaleyle, üstelik sahanın öbür tarafında bir şeyi çözüyor.”

Yine de o da Van de Ven'in en uygun sol bek olmadığını düşünüyor. “Bence Xavi aslında o bölgede, o pozisyonda daha fazla futbol istiyor.”

Perez, son olarak Van de Ven ve Jan Paul van Hecke'yi kastederek şunu söyledi: “Dörtlü savunmada Tottenham'la yirminci sırada olan iki oyuncun var (Premier League'de, ed.). Ve onlardan biri kaptan.”