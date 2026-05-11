Kenneth Perez, Eredivisie'nin yıldız oyuncusunun kaçınılmaz transferinden emin: "Ne yetenek ama!"

Kenneth Perez ve Marciano Vink, geçtiğimiz Pazar günü FC Twente maçından büyük keyif aldılar; özellikle de bekler dikkatleri üzerine çekti. Mats Rots, ESPN'in "Dit Was Het Weekend" programında pek çok övgüye layık görüldü.

"Van Rooij ile birlikte, maç boyunca izlemeye doyamayacağınız iki bek var," diye başlıyor Vink. "Sürekli çok şey oluyor. O da durmuyor, sürekli hareket halinde."

"O bunu seziyor, hissediyor ve şöyle düşünüyor: 'Şimdi koşarsam, top bana gelir.' O, FC Twente için gerçekten paha biçilmez bir değer." Rots, birçok kez çok aktifti ve ağabeyi Daan'ın attığı 4-0'lık golde önemli bir rol oynadı.

Yine de Vink, iyileştirilmesi gereken bir nokta da görüyor. "Savunma yönü ve kendi yarı sahasındaki dikkatsizliği gerçekten iyileştirmesi gerekiyor, eğer o adımı atmak istiyorsa."

Perez de Rots hakkında oldukça olumlu konuşuyor. Vink bu noktada, İtalya'ya transfer olan Anass Salah-Eddine ve Devyne Rensch gibi diğer kanat bekleriyle hemen bir karşılaştırma yapıyor. "Onlar Hollanda'da oldukça saygın beklerdi, ancak orada pek forma şansı bulamıyorlar, çünkü savunma yönleri belki de kulüplerin görmek istediği gibi değil." Vink bu nedenle Rots'un en az bir yıl daha Twente'de kalması gerektiğini düşünüyor.

Perez ise İtalya'yı ideal bir sonraki adım olarak görmüyor. Danimarkalı oyuncu, İspanya'ya transfer olmasının kendisine daha uygun olduğunu düşünüyor, ancak o da Rots'un bir süre daha Hollanda'da kalması gerektiğini düşünüyor. "Onun İspanya'ya çok uygun olduğunu düşünüyorum. Kariyerinin henüz başındadır, ama ne yetenek ama. Yüzde yüz gidecek. Onu tutmak imkansız."

Son olarak, Twente'nin savunma oyuncusu Ruud Nijstad da Perez'den övgü alıyor. Onun için de bir transfer kaçınılmaz görünüyor. "Bu kulüpler çok fazla beklemek istemiyor. Hem onu hem de Nijstad'ı kadrolarına katmak istiyorlar," şeklinde bir sonuca varılıyor.