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Kenneth Perez, pazartesi günü Voetbalpraat programında Norveç'e övgüler yağdırdı. Norveç, geçen hafta Danimarka karşısında maçın son bölümündeki etkili oyunuyla Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

"Teknik direktörlere bir tavsiyem var. Danimarka-Norveç maçının son sekiz dakikasını izlemelerini öneririm" diyen Perez, Norveç'in çeyrek finale yükselmesini sağlayan 3-2'lik heyecan verici galibiyetle sözlerine başladı.

"Danimarka 2-1 öndeydi. Norveç'in kazanması ve yedi dakikada iki gol atması gerekiyordu" diye devam etti Danimarkalı yorumcu. "Norveç'in pozisyon üretmek için oynarken gösterdiği sakinlik... Genellikle bu hafta sonu da gördüğünüz gibi aceleci davranılıyor. Düşünmeden, akıllarına eseni yapıyorlar."

"Ama Norveç'in yaptıklarına bakın. Gerçekten etkilendim. Bu, ülkem Danimarka'nın aleyhine oldu. Yine de bunu nasıl yaptıklarını izlemekten gerçekten keyif aldım. Düşünerek, son derece sakin bir şekilde, iyi hücumlarla. Atakları iyi kurarak. Düşünülmeden yapılmış on beş hücum yerine."

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Perez sözlerini şöyle sürdürdü: "Martin Ødegaard, topu almak için sık sık stoperlerin yanına geldi. Ardından top çoğu zaman bir kez daha yana, sonra tekrar geriye oynandı. Norveç bu şekilde topu ilerideki oyuncularına ulaştırdı."

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"Elbette bunda biraz şans da vardı. Son dakikada elle oynama nedeniyle kazanılan bir penaltı. Ama asıl demek istediğim şu: 83. dakikada skoru 2-2 yaptılar. Haaland da 96. dakikada 3-2'yi getirdi" diye hatırlattı Perez.

"Pazar günü de takımların ne kadar sık aceleci davrandığını gördünüz. Sonra topu yanlış şekilde oyuna sokuyorlar ve benzeri şeyler oluyor. Çünkü hepimiz sık sık B planından söz ediyoruz. Bu da çoğu zaman orada bekleyen bir savunmacıya gönderilen uzun bir top oluyor. İşe yarayabilir. Ama Norveç nicelik yerine niteliği seçti" diyen eski futbolcu, Norveç'i övdü.

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"O son yedi dakikayı izlemek gerçekten etkileyiciydi. Elbette sonucun ne olacağını henüz bilmiyordum. Ama bunu akıllıca yapıyorlar diye düşündüm" dedi Perez.

Norveç, Uluslar Ligi çeyrek finalinde İngiltere ile karşılaşacak. Maçlar gelecek yıl mart ayında oynanacak.