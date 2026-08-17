Kenneth Perez çileden çıktı: "Ona direkt kırmızı ver! Defolup gitsin!"

Kenneth Perez, Dit was het Weekend programında FC Utrecht ile AZ arasındaki maçta (1-4) Leeroy Echteld’in kenardaki davranışları hakkında konuştu. Yorumcu, Alkmaar ekibinin teknik direktörünün tavırlarından memnun kalmadı.

Cumartesi akşamı Utrecht ile AZ, De Galgenwaard’da karşı karşıya geldi. Uzun süre eşitlik bozulmadı, ta ki Peer Koopmeiners ilk yarının uzatma dakikalarında bir korneri doğrudan ağlara gönderene kadar: 1-0.

Devre arasının ardından işler hızla değişti. Weslley Patati ve Mexx Meerdink’in golleriyle AZ, 49. dakikada skoru 0-3’e getirdi. Sonrasında Utrecht, Artem Stepanov’la farkı biraz azaltırken Ayoub Oufkir tüm umutları sona erdirdi: 1-4.

AZ, Perez’den övgü aldı ancak ESPN’in Danimarkalı yorumcusu Echteld’den hiç hoşlanmadı. “Kenarda yapılan o oyunculukların hepsi beni gerçekten rahatsız ediyor” diyerek söze başladı.

“Geçen hafta, teknik direktörlerin şikâyetleri konusunda KNVB’nin daha sert önlemler alacağını duymuştuk... Bu olacak iş değil” diye devam etti; daha önce AZ ve Ajax’ta da forma giyen eski futbolcu.

“Dördüncü hakem için de sürekli böylesine öfkeli bir adamın üzerine gelmesi gerçekten hiç hoş değil.” Sonuçta Echteld sarı kart gördü ama bu, Perez için yeterli değildi. “Bu onun umurunda olur mu? Direkt kırmızı verin! Defolup gitsin! Bıraksın artık!”

Koopmeiners’in golünde Echteld, duran top antrenörüne sarıldı ve ardından ikili coşkuyla sevindi. Bu da Perez’in gözüne batmıştı. “O duran top antrenörüyle yapılan sevinç... Hadi ama. Biraz normal davranın. Bu gerçekten fazla tiyatroydu” diyerek sözlerini noktaladı.