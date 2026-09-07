Kenneth Perez, Jorthy Mokio’nun PSV karşısındaki performansından etkilendi. Ajax’ın 18 yaşındaki orta saha oyuncusu özellikle ilk yarıda göz doldurdu, ancak ikinci yarıda kramp nedeniyle kenara gelmek zorunda kaldı ve Perez’i endişelendiren nokta da tam olarak bu.

Mokio, Ajax’ta maça ilk 11’de başladı ve toplamda 73 dakika sahada kaldı. “Mokio bir devrenin ardından çıksaydı, onun Paris Saint-Germain ya da Bayern Münih’te oynaması gerektiğini söylerdin” diyen Perez, pazartesi akşamı ESPN’de yayınlanan Voetbalpraat programında konuştu.

Ancak eski orta saha oyuncusu, devre arasının ardından Ajax’ın büyük yeteneğinde hâlâ eksik olan noktayı da gördü. “Sonra kramp giren ilk oyuncu o oluyor, ilk tükenen o oluyor. Ve bu elbette Şampiyonlar Ligi maçlarında, en üst düzey tempoya ayak uydurabilmek için yeterli değil.”

“O zaman buna on dakika dayanırsın ve oyundan silinirsin. Bu gerçekten yazık oldu, çünkü ne kadar iyiydi ve ne kadar becerikli.”

Gazeteci Willem Vissers ise Mokio’nun 18 yaşında olduğunu ve gelişimi için önünde hâlâ yeterince zaman bulunduğunu vurguladı. “O adımı hâlâ atması gerekiyor. Ve soru şu: O adımı atabilir mi? Elbette soru her zaman budur.”

Perez, bu noktada Belçikalı oyuncunun gelişiminin devamı açısından bir sorun da görüyor. Analist, yeni transfer Sofyan Amrabat ile yaşanan rekabete işaret ederek, “O adımları atamazsın, eğer oynamıyorsan” dedi. “Ve Hollanda’daki sorun şu: Oynamıyorsan, gerçekten hiçbir yerde oynamıyorsun da. Birinci takımda oynamıyorsan, Jong’da da oynamıyorsun. Hatta sanırım Mokio hâlâ A1’de (günümüzde 19 Yaş Altı, ed.) bile oynayabilir.”

Vissers de şunları ekledi: “Ajax’ta yıllardır bir 6 numara diye söylenip duruyorlar. Amrabat’ı aldılar, çünkü diyorlar ki: Mokio oldukça iyi, ama hedefledikleri seviye için değil.”

Ancak Perez’e göre Mokio bunu özellikle seviyesini istikrarlı şekilde ortaya koyarak kendisi de zorlayabilir. “Bu biraz da kendi suçu, çünkü bunu her seferinde yapabilseydi, deplasmandaki Excelsior maçında da, asla bir 6 numara almaları gerekmezdi.”