Kenneth Perez, Ajax oyuncusuna sert çıkıştı: "Bu gerçekten utanç verici!"

Kenneth Perez, Wout Weghorst'un Ronald Koeman'ın Dünya Kupası kadrosuna girmesini "utanç verici" buluyor. Danimarkalı analiste göre, Hollanda milli takım oyuncusu bu sezon kadroya çağrılmayı kesinlikle hak etmiyor.

Weghorst, Pazar öğleden sonra Ajax formasıyla FC Utrecht'e karşı Conference League ön eleme turlarına katılma hakkı için doğrudan mücadele edecek. Ancak Borne doğumlu forvet ilk 11'de yer almayacak.

Çünkü son günlerde hafif bir grip geçirdi ve bu nedenle antrenmanların bir kısmını kaçırdı. Volendam'daki Kras Stadyumu'nda Weghorst'un yerine Kasper Dolberg oynayacak, Weghorst ise yedek kulübesinde yer alacak.

Final maçı öncesinde Weghorst da gündeme geldi. Perez, forvetin sezonuna ilişkin pek de olumlu sözler sarf etmedi. "Perşembe günü oldukça iyi oynadı, bizim Dünya Kupası'nın müdavimi," diye alaycı bir şekilde ESPN'e konuştu.

Konu kısa sürede yaklaşan Dünya Kupası ve Weghorst'un (olası) rolüne geliyor. "Onun şansı, Hollanda'da başka hiçbir yedek forvetin olmaması," diyor Perez. "Evet, Luuk de Jong var, ama onun çapraz bağ sakatlığı var."

"Bunun dışında Hollanda'da başka bir yedek forvet yok. Zian Flemming'in böyle bir rolü üstlenip üstlenemeyeceğini bilmiyorum," diye açıkça merakını dile getirdi. "Ama bu utanç verici... Böyle bir sezon geçirirken ve Dünya Kupası'na katılmanın kesin olduğunu bir yıl önceden bilirken..."

"O her zaman karakteriyle her şeyi başardı, ama şimdi diğerleri de ortadan kalkarsa geriye pek bir şey kalmaz," diyor Perez, forvet oyuncusunun niteliklerine son olarak çok eleştirel bir not ekliyor.