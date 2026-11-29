Reklam

Míchel Sánchez, Ajax'ın Feyenoord'la oynayacağı De Klassieker için ilk 11'ini açıkladı ancak Daley Blind'e yine yer yok. Kenneth Perez, 36 yaşındaki savunmacı hakkında şimdiden bir sonuca varmaya hazır.

“Daley Blind artık forma şansı bulamayacak” diyen Perez, ESPN'de görüşünden son derece emin: “Hayır, gerçekten bulamayacak. Kesinlikle. Bence çok zor olacak.”

“Daley Blind'in büyük hayranıyım ama bu durum artık çok uzadı. Uzun süredir fiziksel olarak hazır. Bakın, Bissouma'nın da maç ritmi yok ama şimdi oynuyor.”

Karim El Ahmadi, meslektaşının yorumuna pek katılmıyor ve Blind'in hâlâ şansı olduğunu düşünüyor. Özellikle de teknik direktör Míchel Sánchez zaman zaman üçlü savunmayla oynamayı göze alırsa.

Reklam Reklam

“Ama bu, Ajax'ın oyun tarzı değil” diye karşılık veriyor Perez. “Ajax genellikle üç stoperle başlamaz. Üstelik Baas'ın yeri garanti. O kadar iyi gelişti ki!”

Related Topics

“Blind, tercih sıralamasında kesinlikle Baas'ın gerisinde çünkü Baas neredeyse her maçta oynuyor. Hem de çok iyi. O oynamadığında da Janse oynuyor. Peki Daley Blind şimdi maç formunu nerede kazanacak? Hiçbir yerde. Genç takımda oynamasına izin verileceğini sanmıyorum” diyerek sözlerini göz kırparak noktalıyor Perez.

Blind, perşembe günü Konferans Ligi'nde Ajax'ın FC Thun'u 4-0 yendiği maçta ilk 11'deydi. Sol ayaklı futbolcu 90 dakikanın tamamında oynadı.

Reklam

“Benim için Leonardo ve Blind çok önemli” demişti Míchel perşembe günü Ziggo Sport'a. “Geniş bir kadromuz var ve bütün oyuncuların hazır olmasını istiyorum çünkü önümüzde 25 günden kısa sürede oynayacağımız sekiz maç var. Hem fiziksel hem de oyun açısından mutlaka sorunlar yaşanacak ve tüm kadroya ihtiyacımız olacak.”

“Blind'e önceki maçta da süre vermek istiyordum ama Berghuis ve Brandt'ın dönüp maç süresi almaları da önemliydi” diye açıkladı. “Blind'in yeniden kendisini en iyi şekilde hissetmesi için oynaması gerektiğini düşünüyorum. Bize çok şey katması gereken bir oyuncu.”