Kenneth Perez, Ajax'ın forveti Mika Godts hakkında net bir görüşe sahip

Kenneth Perez, ESPN'deki "Dit was het Weekend" programında Mika Godts'un oyunundan çok etkilendiğini açıkça belirtti. Ajax'ın forveti, NAC Breda karşısında muhteşem bir maç çıkardı ve bu sezon Eredivisie'de 16 gol ve 11 asistle iyi bir performans sergiliyor.

"O her halükarda özel bir oyuncu," diye söze başlayan Perez, "Ajax'ı izliyorum ve top ona geldiğinde şunu biliyorsunuz: şimdi bir şeyler olacak."

"Berghuis'in paslarını izlemek keyifli, ama tabii ki kimseyi geçemez. Ancak Godts bunu yapabilir. Onda bu yetenek var."

“Topu aldığında, sağ beklerin şöyle düşündüğünden eminim: Tanrım, yine çılgınca bir şey yapmam gerekecek. Godts, aslında Ajax'ı izlemenin asıl nedeni ve Ajax'ın şu anda hala şansı olmasının nedeni.”

“Akıllıca oynuyorlar. Bekler her zaman kontrol altında tutuluyor, böylece Godts aslında serbest kalabiliyor. Rakip bek de bu yüzden tereddüt ediyor. Ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsun, bu yüzden sağ bek olarak öne çıkıp çıkmama konusunda kararsız kalıyorsun.”

“Go Ahead Eagles çok kötü bir Ajax’a karşı oynadığında Mats Deijl sürekli ileriye çıkıp durdu. Ajax kontrataktan golü attı. Sonra ona da sordum: “Neden Godts’ın yanında kalmadın? Ajax’ta bir şeyler yapabilen tek kişi o!”

“O özel bir oyuncu, ama Premier League’de önemli bir rol oynayabileceğine dair sıfır komma sıfır garanti yok,” diye ekliyor Perez temkinli bir şekilde.