"Beş maçın dördünü kaybediyorsanız bu yeterince iyi değil," diyen Avusturyalı teknik adam, bu sözleri cumartesi günü Brentford FC deplasmanında alınan 2-0'lık yenilginin ardından söyledi. "Artık bazı şeyleri değiştirmemizin, benim bazı şeyleri değiştirmemin zamanı geldi ve şimdi bunu yapacağız."

Glasner, takım içinde daha sert bir tutum benimseyeceğini açıkladı. "Bazı konularda belki de fazla taviz verdiğimi hissediyorum," diyen Glasner, bundan sonra "ne yapmak istediğimizi, ne yapmamız gerektiğini" kendisinin belirleyeceğini söyledi.

Ardından sözlerini sertleştirerek yıldız oyuncularına sorumluluklarını açıkça hatırlattı. "Oyuncular benimle birlikte hareket ederse durumu tersine çevirebileceğimizi düşünüyorum. Etmezlerse altıncı teknik direktör gelir."

Glasner, sportif krizin sürmesi hâlinde görevden alınabileceğine ve Forest'ın 2022'de yeniden üst lige yükselmesinden bu yana teknik direktörünü beş kez değiştirdiğine gönderme yaptı. Kendi durumunu ise takımın geri kalanından tamamen ayrı tuttu.

52 yaşındaki teknik adam, "Benim için bunun bir sonucu yok. Sanırım bu görülüyor. Eve gidip ailemle kahvaltı yapıyorum," dedi.

"Sıfır taviz!" Glasner daha sert bir tutum benimseyeceğini açıkladı

Ancak Avusturyalı teknik adamın enerjisi kesinlikle tükenmiş değil. Forest projesini de kendi açısından şimdiden başarısız ilan etmiş değil.

Glasner, "Geçen yılkiyle aynı, kelime için özür dilerim, b*k gibi durum," dedi. "Bu yüzden bazı şeyleri değiştirmek ve aşağıdan yukarıya yeniden inşa etmek gerekiyor. Bu benim için tamamen açık ve bunu yapacağım. Hem de taviz vermeden. Sıfır! Sıfır! İşe yaramazsa bana bildirirler."

Teknik direktörün sözlerinin kulüp yönetiminde, yönetici Tom Cartledge ve kulübün sahibi Yunan milyarder Evangelos Marinakis tarafından nasıl karşılanacağını görmek ilginç olacak. Elbette bu sezon şu ana kadar yalnızca bir resmî maç galibiyeti alabilen oyuncular tarafından nasıl karşılanacağı da öyle.

Bu galibiyet, 12 Eylül'de Aston Villa deplasmanında 2-0'lık skorla geldi. Bu maçın öncesinde ve sonrasında toplam altı yenilgi yaşandı: Beşi ligde, biri de League Cup'a veda ettikleri maçta. Glasner, yaz aylarında Londra'daki Crystal Palace'ta geçirdiği yalnızca iki yılın ardından Forest'a geçmişti. Palace ile FA Cup'ı, İngiltere Süper Kupası'nı ve UEFA Konferans Ligi'ni kazanmıştı. Daha önce de Bundesliga'da VfL Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt'ta çok başarılı bir şekilde çalışmıştı.