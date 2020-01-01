Kendi oyuncusuna tokat attı, oyundan atıldı
İtalya Serie D takımlarından Grosseto ile Monterosi arasında oynanan karşılaşmada inanılmaz bir olay yaşandı.
Grosseto Teknik Direktörü Lamberto Magrini, kendi oyuncusunu tokatladığı için gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Mücadelenin 73. dakikasında Grosseto'lu oyuncu Riccardo Cretella yerini Mattia Ravanelli'ye bıraktı. Ancak Cretella oyundan alınmasına sinirlenince, teknik direktör Magrini tarafından saldırıya uğradı.
🔙| MISTER, MA CHE FAI? 🧐❌— Sportitalia (@tvdellosport) February 16, 2020
Durante il match #Grosseto-#Monterosi , #Cretella viene sostituito e non la prende bene. Questa la reazione di mister #Magrini, tecnico del #Grosseto 👇🏻#Sportitalia pic.twitter.com/kJNbSHqCix
Karşılaşmanın hakemi oyuncusuna tokat atan Magrini'ye kırmızı kart göstererek sahadan ayrılmasını istedi.
Mücadelenin kalan dakikalarını teknik direktörsüz sürdüren Grosseto mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.