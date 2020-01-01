Serie D

Kendi oyuncusuna tokat attı, oyundan atıldı

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İtalya Serie D ekiplerinden Grosseto Teknik Direktörü Lamberto Magrini, kendi oyuncusunu tokatladığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan atıldı.

İtalya Serie D takımlarından Grosseto ile Monterosi arasında oynanan karşılaşmada inanılmaz bir olay yaşandı.

Grosseto Teknik Direktörü Lamberto Magrini, kendi oyuncusunu tokatladığı için gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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Mücadelenin 73. dakikasında Grosseto'lu oyuncu Riccardo Cretella yerini Mattia Ravanelli'ye bıraktı. Ancak Cretella oyundan alınmasına sinirlenince, teknik direktör Magrini tarafından saldırıya uğradı.

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    Karşılaşmanın hakemi oyuncusuna tokat atan Magrini'ye kırmızı kart göstererek sahadan ayrılmasını istedi.

    Mücadelenin kalan dakikalarını teknik direktörsüz sürdüren Grosseto mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

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