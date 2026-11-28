Real Madrid'in ilk yarıda Alavés'e 1-0 yenik düşmesi, Santiago Bernabéu'daki tek kriz değildi. José Mourinho, hakem kararlarına sert tepki göstererek hakemlerle gergin bir tartışmaya girdi ve takımını daha da zor bir duruma sokmasına ramak kaldı. Onu itirazların odağından uzaklaştırmaya ve kırmızı kart görmesini önlemeye çalışan oyuncuları ile teknik ekip üyelerinin müdahalesi olmasa tablo çok daha farklı olabilirdi.

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İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre Portekizli teknik adam, Alavés'in Toni Martínez'in golüyle öne geçmesinin ardından maç boyunca defalarca öfke krizine girdi ve hakem kararlarına itiraz etmeyi sürdürdü.

Mourinho'nun itirazları erken başladı. İlk yarının 21. dakikasında bazı kararlara itiraz etmek için dördüncü hakemin yanına giden Portekizli çalıştırıcı, Real Madrid'in haksız bir karara maruz kaldığını düşündüğü her an teknik alanın dışına çıkıp öfkesini dile getirmeyi bırakmadı. Sonunda itirazlarının dozunu aşması üzerine hakem César Soto Grado devreye girerek ona sarı kart gösterdi.

Gerginliğin en çarpıcı anlarından biri, Arda Güler'in kendisine yapılan ve hakemin düdük çalmadığı müdahalenin ardından faul istemesiyle yaşandı. Bu durum Türk oyuncuyu kızdırırken Mourinho da hakem kararlarında çifte standart olarak gördüğü duruma sert bir şekilde itiraz etti. Böylece kenar çizgisindeki tartışmalar alevlendi ve Portekizli teknik adamın itirazları giderek arttı.

Mourinho gördüğü sarı kartı kabullenmedi ve dördüncü hakemin önünde itirazlarını sürdürdü. Soto Grado ise onun davranışlarını yakından izliyordu. Teknik adam ikinci sarı kartı görme tehlikesiyle karşı karşıya görünse de hakem durumu yatıştırmayı ve ikinci kartı göstermemeyi tercih etti. Bu da Real Madrid'in maç sırasında teknik adamından mahrum kalmasını engelledi.

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Teknik adamın öfkesi büyüyünce Real Madrid'in bazı oyuncuları ve teknik ekip üyeleri durumu kontrol altına almak için araya girdi. Militão, yedek kulübesindeki isimlerle birlikte Mourinho'yu hakemlerden uzaklaştırıp geri götürmeye çalıştı. Mourinho, Alavés'in bir atağı sırasında kendisine yapılan müdahaleye eliyle işaret ederek karara itiraz eden Arda Güler lehine faul verilmemesine tepki gösterince hakem Soto Grado'dan sarı kart gördü. Bunun üzerine Portekizli teknik adamın artan itirazları eşliğinde kenar çizgisindeki gerginlik tırmandı.

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Mourinho'nun öfkesi sarı kartla da dinmedi. Hakem kararlarını protesto ederek itirazlarını sürdüren ve dördüncü hakemle karşı karşıya gelen teknik adamın tavrı ortamı daha da gerdi. Bu durum, krizin büyümesini ve teknik adamın kontrolden çıkmasını önlemek isteyen Real Madrid teknik ekibini ve oyuncularını hızla müdahale etmeye yöneltti.

Hakeme itiraz etmek için üzerine yürüyen Mourinho'yu Éder Militão ve Antonio Rüdiger sakinleştirmeye ve yedek kulübesine dönmeye ikna etmeye çalıştı. Yardımcıları ve bazı oyuncular da onun etrafını sararak öfkesini dindirmek zorunda kaldı. Bu görüntüler, teknik adamın maç boyunca içinde bulunduğu gerginliğin boyutunu gözler önüne serdi.

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Mourinho'nun itirazları sürünce oyuncular onu yalnızca yedek kulübesine geri götürmeye çalışmakla yetinmedi, bazıları ona eşlik etmek zorunda kaldı ve teknik adam soyunma odasına götürüldü. Santiago Bernabéu'da dikkat çekici bir gelişme olarak kayda geçen bu olay, Real Madrid teknik ekibini öfkelendiren hakem kararlarının yarattığı elektrikli atmosferde yaşandı.