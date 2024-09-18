Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Kenan Yıldız hem turnuva hem de Juventus tarihine geçti.

Juventus, PSV'yi 3-1 mağlup etti

Gecede Kenan Yıldız parladı

Tarihe geçti

NE OLDU? Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Juventus evinde konuk ettiği PSV'yi 3-1 mağlup etti. Maçta gol perdesini açan milli oyuncu Kenan Yıldız geceye damgasını vururken tarihe geçti.

BÜYÜK RESİM: Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında ilk golü atan isim oldu ve turnuva tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Kenan Yıldız, PSV ağlarına attığı golle Juventus tarihine de geçti.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? 19 yaşındaki Kenan Yıldız, Alessandro Del Piero'nun 20 yaşında kaydettiği rekoru kırarak Juventus formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç isim oldu.

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KENAN YILDIZ'IN GOLÜ:

Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla 5 maça çıktı. 19 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.