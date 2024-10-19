Kenan Yıldız'ın yeni bonservis bedeli Avrupa'yı karıştırdı

Juventus'un 19 yaşındaki golcüsü Kenan Yıldız'ın yeni bonservis ücreti olay oldu.

İki yıl önce Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'ten Juventus'un U19 takımına transfer olan Kenan Yıldız, geçen yıl kendisini göstererek A takıma çıktı ve Avrupa'da adını duyurmaya başladı.

Geçtiğimiz sezon daha çok hamle oyuncusu olan 19 yaşındaki sol kanat ve ofansif orta saha oyuncusu, bu sezon daha çok süre buldu ve ününe ün kattı.

Kenan Yıldız bu sezon ne yaptı?

Kenan Yıldız, bu sezon şu ana kadar Juventus formasıyla tüm kulvarlarda dokuz maça çıktı.

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Söz konusu dokuz maçın sekizine ilk 11'de başlayan genç oyuncu, 1 gol atıp 2 asist yaparak 3 gole direkt katkı sağladı.

Kenan, dokuz maçın yedisini İtalya Serie A'da ikisini ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadı.

Piyasa değeri dudak uçuklattı

Fanatik'in derlediği habere göre milli takımın başarılı futbolcusu Kenan Yıldız'ın kariyerindeki yükseliş piyasa değerine de yansıdı.

Son güncelleme sonrası Kenan Yıldız piyasa değerini 10 milyon euro daha yükseltti. Milli futbolcu böylece tüm zamanların en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcuları listesinde 5 basamak birden yükseldi.

Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte Kenan Yıldız piyasa değerini 10 milyon euro artırdı ve 40 milyon euro seviyesine ulaştı.

Zirve çok karışık

Piyasa değeri en yüksek Türk oyuncular listesinde başı Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Çağlar Söyüncü çekiyor.

Liderliği paylaşan üç oyuncunun değeri de 45 milyon euro. Üç millî oyuncunun ardından da 40 milyon euro piyasa değeri ile Kenan Yıldız geliyor.

Listede beşinci sırada ise 35 milyon euro piyasa değeri ile Orkun Kökçü yer alıyor.