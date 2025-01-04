Kenan Yıldız'dan Suudi Arabistan'da tarihe geçen gol

Juventus ile Milan, İtalya Süper Kupası yarı finali için Suudi Arabistan'da buluşurken Kenan Yıldız tribünleri ayağa kaldırdı.

Juventus, Milan'a 2-1 kaybetti

Kenan Yıldız, Suudi Arabistan'ı ayağa kaldırdı

Ancak maçın sonunda üzüntü yaşadı

NE OLDU? İtalya Süper Kupası yarı finalinde Juventus ile Milan, Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelirken mücadele 2-1 Milan üstünlüğüyle sonuçlandı. Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, 21. dakikada kaydettiği golle Suudi Arabistan'da tribünleri ayağa kaldırırken aynı zamanda tarihe geçti.

BÜYÜK RESİM: OPTA verilerine göre Kenan Yıldız (19 yıl 244 gün), İtalya Süper Kupası'nda Mario Balotelli'den (24 Ağustos 2008'de Inter-Roma maçı, 18 yıl 12 gün) sonra gol atan en genç futbolcu oldu.

DAHA FAZLASI: Juventus, Kenan Yıldız'ın kaydettiği golle öne geçerken Milan ikinci yarıda Pulisic (p) ve Gatti'nin kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrılarak adını finale yazdırdı.

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SIRADA NE VAR? Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus bir sonraki maçını 11 Ocak'ta Torino deplasmanında oynayacak. Ardından 14 Ocak'ta Atalanta ile karşı karşıya gelecekler.