Kenan Karaman'dan "Evde Kal" çağrısı

Koronavirüs salgınına karşı sokağa çıkmama çağrılarına destek veren milli futbolcu bir açıklama yaptı.

takımlarından 'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal " çağrısına destek verdi.

Anadolu Ajansı aracılığıyla video paylaşan 26 yaşındaki futbolcu, "Ülkemiz birçok zorlu dönemlerden geçmiştir. En zor zamanlarda birlik ve beraberliğin ne anlama geldiğini bütün dünyaya göstermişizdir. Şimdi de hep birlikte mümkün olduğunca evimizden çıkmamaya özen gösterelim. Evde kalın, sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.