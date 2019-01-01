Kenan Karaman: Net bir transfer teklifi almadım

Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman, hedeflerinden birinin Türkiye'de futbol oynamak olduğunu söyledi.

Kenan Karaman, ile Medipol arasında oynanan ve 1-1 sona eren hazırlık karşılaşmasının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna giren ve takımının tek golünü atan KenanKaraman, karşılaşmayla ilgili, "Kamp dönemindeyiz, vücut daha yüzde yüz hazır değil. Biz de 5 gündür buradayız. Ancak yine de iyi maç oldu. İki takımda da yorgunluk vardı. Sonuç iki takıma da yaradı. Başakşehir'i iyi buldum. Geçen sene ligde de takip etmiştim. Çok iyi bir takım. Başarılar diliyorum. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne katılırlar ve 'mizi temsil ederler." değerlendirmesinde bulundu.

"Net bir transfer teklifi almadım"

Adı transfer döneminde Beşiktaş ve ile de anılan golcü futbolcu, bu haberler hakkında, "Net bir transfer teklifi almadım. Biliyorum medyada çok şey yazıldı. Ancak bana ya da menajerime ulaşan net bir şey yok. O yüzden şu an Düsseldorf'tayım." açıklamasını yaptı.

Kariyer hedefleri arasında Türkiye'de oynamak olduğunu belirten Kenan Karaman, şöyle konuştu:

"Tabii benim hedeflerimden biri Türkiye'de oynamak. Bir Türk futbolcu olarak Türkiye'deki atmosferi, o duyguyu yaşamak istiyorum. Güzel bir imkan olursa ileride değerlendiririm. Olmazsa hedefim Avrupa'da adımdan söz ettirmek."

Türkiye'de herhangi bir takım tercihi olmadığının altını çizen milli futbolcu, "Ben profesyonel bakıyorum. Kafamda, bu takıma gideceğim diye belirli bir şey yok. Çoğu şeye dikkat ederim, hocanın benimle planlaması, takımın sistemi, takıma uyup uymadığım... Pek duygusal bakmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'i takip ettiğini belirten 25 yaşındaki oyuncu, "Tabii ki bir Türk futbolcu olarak Süper Lig'i de takip ediyorum. Süper Lig'i çok iyi buluyorum. Kaliteli takımlar var ve iyi futbolcular oynuyor. İlerleyen zamanlarda daha çok gelişeceğine inanıyorum. Çok sayıda genç futbolcumuz da Türkiye'den Avrupa'ya transfer oldu. O da Türkiye'nin bir artısı, inşallah böyle devam eder." şeklinde konuştu.

"Ozan Kabak'ı çok iyi buluyorum"

Kenan Karaman, geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan 'a transfer olan ve sonrasında 04'ün kadrosuna kattığı Ozan Kabak hakkında ise şunları kaydetti:

"Karşılıklı da oynadık. Ozan Kabak'ı çok iyi buluyorum. İnşallah Schalke'de de istediği performansı gösterir. Genç bir arkadaşımız, yolu çok açık. Ona önerim hep çok çalışsın. İnşallah onu 'da daha uzun zaman seyredeceğiz."

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"Şenol hoca çok güzel bir takım ruhu yaptı"

A Milli Futbol Takımı'nın durumunu da değerlendiren Kenan Karaman, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe gelişiyle ay-yıldızlı ekipteki havanın da bir anda değiştiğini aktararak, "Şenol hoca çok güzel bir takım ruhu yaptı. Burak ağabeyimiz olsun, Emre ağabeyimiz olsun takımı gerçekten neşelendiriyorlar. Çok genç arkadaşlarımız var, çok güzel bir ekip olduk. Herhalde en büyük artı bu oldu. Şenol hocanın tecrübesi de maçlara yansıdı, güzel sonuçlar aldık. İnşallah böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Kenan Karaman, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki şansını da değerlendirerek, "İzlanda maçına çok iyi hazırlanamadık. Orada çok şey bizi etkiledi. Ancak Türkiye'de o maçı da kazanacağımıza eminim. Bu gruptan da çıkacağımıza eminim. Çünkü kalitemiz çok yüksek ve bizim hedefimizin Avrupa Şampiyonası olması lazım." diye konuştu.