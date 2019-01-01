Kenan Karaman kimdir?

A Milli Takım formasıyla Fransa karşısında ilk 11'de başlayan gurbetçi oyuncu Kenan Karaman'ın kariyerini mercek altına aldık.

Kenan Karaman, 5 Mart 1994'te 'ta doğdu.

Futbola 2000 yılında yerel takımlardan MTV Stuttgart'ta başladı. 5 sene sonra ise şehrin en büyük takımı VfB Stuttgart altyapısına geçti. İki sene burada forma giydikten sonra teknik direktörlerle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle şehrin ikinci büyük takımı Stuttgart Kickers altyapısına geçti. 2008'de ise TSG 1899 altyapısına transfer oldu. 2009 yılında Hoffenheim'ın U-17 takımında forma giydi. 2010-11 sezonunda 25 maçta 14 gol atarak Güney-Günaybatı grubunun gol kralı olup Hoffenheim'ı finallerine taşıdı. Sonraki sezon ise U-19 forması giymeye başladı.



12 Nisan 2012'de Dördüncü Lig'de mücadele eden TSG 1899 Hoffenheim II'nin 1.FC II ile oynadığı maçta ilk profesyonel maçına çıktı. Sonraki sezon 22 Ağustos 2012'de FSV Frankfurt II'yi 3-0 yendikleri maçta 1 gol 1 asist ile oynayarak ilk istatistiklerini kaydetti.

3 Aralık 2013'te FC 04 ile oynanan DFB Pokal maçında Markus Gisdol tarafından Hoffenheim kadrosuna ilk kez alındı. Daha sonra bir kez de maçı kadrosuna alınan futbolcu, 2 Mart 2014'te VfL karşısında 88. dakikada Roberto Firmino'nun yerine oyuna girerek ilk maçına çıkmış oldu.



2012'de Valentin Granatkin turnuvasına katılan U-18 kadrosuna çağrıldı. Türkiye'nin üçüncü olduğu turnuvada 2 gol attı. Aynı yıl U-19, U-20 ve Türkiye Ümit Millî Takımı'nda da forma giydi.

2014-2018 yılları arasında formasını giydiği 'de 93 maça çıkan gurbetçi oyuncu 12 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

9 Kasım 2017 tarihinde Romanya karşısında ilk defa A Milli Takım formasını giyen Karaman, bu maçtan 4 gün sonra Arnavutluk karşısında ilk 11'de kendine yer buldu. maçıyla birlikte altıncı kez A Milli Takım formasını giyen Kenan Karaman, Yunanistan'ı 2-1 mağlup ettiğimiz karşılaşmada A Milli Takım formasıyla kariyerinde tek golünü kaydetti.

Geçtiğimiz sezon başında 'a transfer olan Kenan Karaman, Bundesliga'da 23 maça çıktı ve 3 gol-1 asistlik katkı sağladı.