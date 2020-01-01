Kenan Karaman Düsseldorf'a 3 puanı getirdi: 2-1
Bundesliga'nın 28. haftasında Fortuna Düsseldorf ile Schalke 04 karşı karşıya geldi. Küme düşmeme mücadelesi veren Fortuna Düsseldorf, maçtan galibiyetle ayrıldı.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 53. dakikasında serbest vuruş kazanan Schalke, Weston McKennie'nin kafa golüyle öne geçti.
Ataklarını sıklaştıran Fortuna Düsseldorf da 63. dakikada serbest vuruş kazandı. Kaleciden seken topu tamamlayan Rouwen Hennings, kafa vuruşuyla takımına beraberliği getirdi.
Ev sahibi ekibin galibiyet golü ise Kenan Karaman'dan geldi. 68. dakikada soldan kullanılan köşe atışında Kaan Ayhan'ın kafasından seken topu, kale sahası içinde Kenan Karaman filelere göndermeyi başardı.
Bu galibiytle Düsseldorf 27 puana yükseldi, Schalke ise 37 puanda kaldı.
Bundesliga'da günün diğer maçlarında şu skorlar alındı;
RB Leipzig - Hertha Berlin: 2-2
Union Berlin - Mainz 05: 1-1
Hoffenheim - Köln: 3-1
Augsburg - Paderborn: 0-0