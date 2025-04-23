Kenan Karaman'dan Almanya tarihine geçen kırmızı kart

Schalke 04'ün kaptanı Kenan Karaman, Hamburg maçında gördüğü kırmızı kartla lig tarihine geçti.

Kariyerini 2. Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te sürdüren Kenan Karaman hafta sonu yaptığı hareketle ülkede gündem oldu.

Ligin orta sıralarında bulunan Schalke'nin şampiyonluk yarışı veren Hamburg'u konuk ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki futbolcu henüz 3. dakikada rakibine yaptığı sert faulün ardından kırmızı kart gördü.

Henüz maçın başında 10 kişi kalan Schalke güçlü rakibine karşı boyun eğmedi ve maç 2-2 sona erdi. Ancak Kenan gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti. Deneyimli futbolcu 2. Bundesliga tarihinde en erken kırmızı kart gören üçüncü futbolcu olarak kayıtlara geçti.

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Kenan futbol kariyerinde geçen sezona kadar kırmızı kart görmemişti. Geçen sezon yine Schalke formasıyla ilki yaşayan futbolcu bu sezon ikinci kırmızı kartını gördü.

Kenan Karaman'ın dikkat çekici Schalke kariyeri

Hoffenheim, Hannover ve Fortuna Düsseldorf'ta geçirdiği uzun yılların ardından 2021-22 sezonunda Beşiktaş forması giyen Kenan Karaman performansıyla sık sık eleştirilmişti. Bir sonraki sezon Bundesliga'ya döndü ve Schalke'ye imza attı.

Ancak Gelsenkirchen ekibinde işler yolunda gitmiyordu ve sezon sonu takım 2. Bundesliga'ya düştü. Schalke'deki ilk sezonunda Bundesliga'da 21 maçta 1 gol ve 1 asist üreten futbolcu geçen sezon 2. Bundesliga'da takımının en önemli oyuncularından biriydi.

Milli futbolcu geçen sezon ligde 29 maçta 13 gol ve 7 asist üretmeyi başardı. Kaptanlık yaptığı mavi-beyazlı ekipte bu sezon da iyi bir grafik çizen oyuncu şu ana dek 27 lig maçında 14 gol attı ve 4 asist yaptı.