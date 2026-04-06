Ken'in Real Madrid maçına çıkıp çıkmayacağına dair son dakika gelişmesi

Real Madrid - Bayern Münih
İngiliz yıldız maça yetişmeye yaklaşıyor

Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane, ayak bileği sakatlığıyla boğuşurken, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynanacak heyecanla beklenen maça yetişmeye çalışıyor.

32 yaşındaki forvet, antrenman sırasında sakatlandıktan sonra Salı akşamı Wembley Stadyumu'nda İngiltere'nin Japonya'ya 0-1 yenildiği hazırlık maçında forma giyemedi.

Ayrıca, kampın ilk yarısında Uruguay ile oynanan ve 1-1 berabere biten maçta da dinlendirilmişti.

Bugün Bundesliga'nın gol kralı Bayern'in antrenmanlarına çıktı ve normal bir şekilde yer aldı, böylece maça yetişme şansı arttı.

Sky Sports'un son haberine göre, İngiliz forvetin Santiago Bernabéu'da forma giyme ihtimali oldukça yüksek.

Haberde, "Harry Kane, yarınki Real Madrid maçına büyük ölçüde hazır" ifadesi yer aldı.

Kane, teknik direktör Thomas Tuchel'in kadrosunda kilit bir isim olarak görülüyor. Uluslararası alanda 78 gol atan Kane'in, İngiltere milli takımının son maçlarında ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Özellikle bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası finalleri yaklaşırken, Kane'in yokluğunda takımın hücum gücü düştü.

Kane bu sezon dikkat çekici bir istatistik kaydetti; kulübü ve milli takımıyla 45 maçta 53 gol attı. Bu durum, en yakın takipçisi Borussia Dortmund'a 9 puan fark atarak Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih için, Kane'in olası yokluğunu büyük bir endişe kaynağı haline getiriyor.

