Kemal Özdeş'ten istifa sinyali

Yeni Malatyaspor'un başında dördüncü maçını da kaybeden Kemal Özdeş, yönetimle bir araya geleceğini belirterek istifa edebileceğinin sinyalini verdi.

Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği 'a 2-1 yenilen BtcTurk 'da teknik direktör Kemal Özdeş karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Özdeş, geçen hafta maçını kaybetmelerine rağmen camiada oyucuların mücadelesinin takdir edildiğini ayrıca hafta içinde de çok güzel bir enerji oluştuğunu anımsatarak, "Bugün beklentimiz yüksekti. Belki oyuna çok kötü başlamadık. İlk bölümde kalemize gelen bir topla 1-0 geriye düşük. Buna hemen karşılık verdik. Tam oyunu oturttuk derken bu kez rakibimiz 10 kişi kaldı. Rakip devre sonuna kadar kapalı bir savunma yaptı biz de onu aşabilmek için çaba sarf ettik ama çok sıkıştırdık oyunu ve doğru bir oyun oynamadık." diye konuştu.

Karşılaşmanın ikinci yarısı kapalı savunmaya karşı nasıl oynamak gerektiğini tarif ettiğini dile getiren Özdeş, sözlerine şöyle devam etti:

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Daha fazla takım

"Daha fazla pozisyon olmalıydı"

" maçında da son 35 dakika kapalı savunmaya hücum ettik, orada da çok etkili ve üretken olamadık. Belki çok çabuk bir gol rakibi açıp bizi daha etkili kılabilecek geniş alanlar bırakabilirdi. Direkten dönen bir top var ama yine de daha fazla pozisyon olmalıydı, ön tarafta daha iştah olmamıydı. Antalya'nın doğru ve iyi savunması bizim de yanlış tercihlerimiz oldu ve son dakika yediğimiz golle kaybettik. Bundan dolayı çok üzgünüm."

"Yönetimle bir araya geleceğim"

Takımın kendisi göreve geldiğinden bu yana 4 maç oynadığını, bu müsabakalarda puan kazanacak oyunlar oynadıklarını ancak 4 maçı da kaybettiklerini dile getiren Özdeş, şu ifadeleri kullandı:

"Düşünüyorum buradan nasıl çıkarız. Kendi penceremden bir değerlendirme yapmak durumundayım. Yönetimle bir araya geleceğim. Herhangi bir şey söylemiyorum. Oyuncularımıza da benzer şeyler söyledim. Bu takım iyi bir takım, bu şehir güçlü bir şehir, güçlü bir camia buradan ancak birlik ve beraberlikle çıkılabilir. Sonu ne olur onu bilmiyorum ama kendi adıma söylüyorum, takımım başarılı olacaksa tereddüt dahi etmem hiçbir beklentim dahi olmadan akşam olmadan buradan ayrılırım, böyle planlıyorum. Şimdi hem yönetimle hem takımla oturup bir değerlendirme yapacağız. Süper Lig'e çok güç çıkıldığını biliyorum. Lütfen vazgeçmesinler bu takımdan, onların enerjisi bu takımı kaldıracak buradan. Umuyorum bu yarayı, çöküntüyü tamir edip bu dip yapma halinden takımım çıkacaktır, bunun için de ne gerekiyorsa yapılacaktır."