Kemal Özdeş Kasımpaşa'ya geri döndü

Lacivert beyazlılarda üçüncü Kemal Özdeş dönemi başlıyor.

, teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'i getirdiğini duyurdu. Sportif direktörlük pozisyonunda da değişikliğe gidildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019-2020 sezonu için futbol takımımız Teknik Direktörlük görevi için Sayın Kemal Özdeş ve Sportif Direktörlük görevi için Sayın Emre Zengilli göreve getirilmişlerdir.

Daha önceden Sportif Direktörlük görevini yürüten Sayın Nursal Bilgin'e hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz."

Üçüncü kez

Kasımpaşa'dan daha önce iki kez ayrılmak durumunda kalan Kemal Özdeş, bu görevi üçüncü defa üstlenmiş olacak.

49 yaşındaki teknik adam, 2016/17, 2017/18 ve 2018/19 sezonlarında görev yaptığı 86 resmi mücadelede 39 galibiyet, 14 beraberlik, 33 mağlubiyet almıştı.