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AZ, önümüzdeki haftalarda Kees Smit'ten yararlanamayacak. İyileşme sürecinde gerileme yaşayan orta saha oyuncusu, bir süre daha sahalardan uzak kalacak. Alkmaar kulübü haberi cumartesi günü resmî kanallarından duyurdu.

Smit, Hollanda Ümit Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turu ilk maçında Danimarka Ümit Milli Takımı'nı 3-0 yendiği cuma günkü karşılaşmada da forma giymedi. Başlangıçta orta saha oyuncusunun salı günkü rövanşta oynayabileceği umuluyordu ancak artık o maçın da kendisi için erken olduğu netleşti.

Orta saha oyuncusu, geçen pazartesi teknik direktör Michael Reiziger'in kadrosuna katılmak üzere Zeist'e gitmişti. Ardından ilgili tüm taraflarla görüşülerek Smit'in kondisyonunu kazanmak için bir süre daha AZ'de çalışmasına karar verilmişti. Böylece Hollanda Ümit Milli Takımı'na sonradan katılabileceği düşünülüyordu.

Ancak bu ihtimal artık ortadan kalktı. AZ'nin açıklamasına göre Smit'in iyileşme sürecinde gerileme yaşandı ve oyuncu önümüzdeki haftalarda forma giyemeyecek. Kulüp, orta saha oyuncusunun tam olarak ne zaman sahalara dönebileceğini açıklamadı.

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Smit'in yokluğu yalnızca Hollanda Ümit Milli Takımı için değil, AZ için de kötü haber. Alkmaar ekibini millî maç arasından sonra yoğun bir fikstür bekliyor ve orta saha oyuncusunun birçok önemli karşılaşmayı kaçırması bekleniyor.

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AZ, ligdeki mücadelesine Sparta Rotterdam maçıyla devam edecek, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile karşılaşacak. Sonrasında PEC Zwolle, PSV ve Sturm Graz maçları da oynanacak. Sturm Graz karşılaşması da Avrupa kupalarında yapılacak.

Önümüzdeki dönemin fikstüründe NEC, Eurojackpot Hollanda Kupası'nda HSV Hoek ve Excelsior maçları da var. AZ somut bir dönüş tarihi vermediği için Smit'in tam olarak hangi karşılaşmaları kaçıracağı şimdilik belirsiz.

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Smit, bu millî maç döneminde forma giyemeyecek tek AZ oyuncusu da değil. Wouter Goes ve Rome-Jayden Owusu-Oduro da fiziksel sorunları nedeniyle Hollanda Ümit Milli Takımı'na katılamadı.

Goes bir süredir sakatlık yaşıyor ve son haftalarda iyileşmek için çalışıyordu. AZ'ye göre savunma oyuncusu, rehabilitasyonunda henüz yeniden maç oynayabilecek aşamaya gelmedi. Owusu-Oduro ise Jong AZ ile Almere City FC arasındaki maçın ardından fiziksel şikâyetler yaşadı.

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AZ'nin üç oyuncusu eksik olmasına rağmen Hollanda Ümit Milli Takımı, Danimarka ile oynayacağı rövanş öncesinde büyük avantaj elde etti. Reiziger'in takımı, Elijah Dijkstra, Dave Kwakman ve Ro-Zangelo Daal'ın da ilk 11'de yer aldığı cuma günkü maçı 3-0 kazandı. Hollanda, salı günü Arnavutluk ve Sırbistan'da gelecek yaz düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı kesinleştirebilir.