Kees Smit görüşmeler yapıyor ve önümüzdeki sezon nerede oynayacağını biliyor gibi görünüyor

AZ, Kees Smit ile kulüpte daha uzun süre kalması konusunda görüşüyor. Voetbal International’ın haberine göre, orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor, ancak AZ sözleşmesini yeniden müzakere ederek uzatmak istiyor.

Smit’in yurtdışına transfer olacağı sık sık gündeme geliyor. Hollanda Milli Takımı’nda bir kez forma giymiş olan oyuncu, Real Madrid ve FC Barcelona gibi kulüpler tarafından da takip ediliyor.

Kısa süre önce Smit, Alkmaar’da daha uzun süre kalma olasılığını dışlamadığını söyledi. Rodi Media’ya verdiği demeçte, AZ’deki görevinin henüz bitmediğini hissettiğini belirtti.

Yeni teknik direktör Niels van Duinen’in açıklamalarına göre, 20 yaşındaki oyun kurucu şu anda AZ ile görüşüyor.

“Kees’in sözlerini okudum ve bunu olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Bu konuyu kendisiyle konuştuk. Burada kalırsa hepimiz çok mutlu olacağız.”

“Şu anda Dünya Kupası devam ediyor. Transfer piyasası henüz hareketlenmedi. Ne söylendiğini ve yazıldığını biliyoruz. Gelişmeleri izlemeliyiz,” diye sözlerini tamamladı.

Smit, Mart ayında Ronald Koeman tarafından Norveç ve Ekvador ile oynanacak hazırlık maçları için aniden Hollanda milli takım kadrosuna çağrılmıştı.

İlk maçta (2-1 galibiyet) ilk 11’de yer almasına rağmen, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen Dünya Kupası kadrosuna alınmadı.